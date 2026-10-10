ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.02
usd:
325.87
bux:
141671
2026. október 10. szombat Gedeon
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi tájékoztatón 2026. október 9-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Vitézy Dávid: Budapest végre kifizetheti a tartozásait

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A főváros rendezheti a felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, tartozásait, és biztosítható a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működése – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Azt is hozzátette: a főváros egyenlege így sokkal többel javul, nem csak a 120 milliárd állami támogatás és a befizetendő szolidaritási adó különbözetével, hiszen így „a több tízmilliárd normatívát megkapja a főváros, és nem vonja le a Kincstár az adótartozás fejében, mint az eddigi években. Például a BKK vagy az idősotthonok normatíváját.”

Vitézy Dávid annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kap.

A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel a múlt héten, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén állapodtak meg Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről.

A kormányhatározat értelmében a támogatás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei 2025. és 2026. évi költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint fennálló tartozásaik és egyéb kötelezettségeik kiegyenlítésére fordítható. A támogatás feltétele, hogy a főváros megtegye a szükséges intézkedéseket a 2023 és 2026 közötti évek szolidaritási hozzájárulásával kapcsolatos, még folyamatban lévő perektől történő elállás érdekében.

A támogatás a korábbi, vitatott elvonások jelentős részét is kompenzálja – hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, hogy nem feltételek nélküli mentőcsomagról van szó. A megállapodás hosszú távú megoldásokat is tartalmaz a budapesti útfelújítások finanszírozására és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) regionális kiterjesztésére.

Vitézy Dávid azt írta: a kormány célja nem a politikai háborúskodás, hanem az együttműködés a fővárossal.

Mint fogalmazott, a kormány és Budapest nem lehet egymás ellensége, mert a város és az agglomeráció közlekedésének fejlesztése, valamint a főváros hosszú távú működőképességének biztosítása közös érdek.

Vitézy Dávid kommentben válaszolt a bejelentés többek között DK-s bírálóinak, akik azt sérelmezték, hogy a 120 milliárdból 98 milliárdot rögtön be is kell fizetni az államnak a szolidaritási adóra. Vitézy úgy reagált:

„ezért aztán a több tízmilliárd normatívát megkapja a főváros, és nem vonja le a Kincstár az adótartozás fejében, mint az eddigi években. Például a BKK vagy az idősotthonok normatíváját.”

Hozzátette: így tehát a főváros egyenlege nem csak a 120-ból 98 milliárddal, vagyis 22 milliárd forinttal javul, hanem még több tízmilliárddal, mint Vitézy fogalmazott: tehát a főváros „nettó pozíciója sokkal többel javul”, mint a különbözet.

Karácsony Gergely főpolgármester pénteken az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt, alább megnézheti vagy meghallgathatja a teljes interjút.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid: Budapest végre kifizetheti a tartozásait

budapest

karácsony gergely

vitézy dávid

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vitézy Dávid: Budapest végre kifizetheti a tartozásait, vége a főváros és a kormány közötti politikai háborúskodásnak

Vitézy Dávid: Budapest végre kifizetheti a tartozásait, vége a főváros és a kormány közötti politikai háborúskodásnak
A főváros rendezheti a felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, tartozásait, és biztosítható a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működése – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Azt is hozzátette: a főváros egyenlege így sokkal többel javul, nem csak a 120 milliárd állami támogatás és a befizetendő szolidaritási adó különbözetével, hiszen így „a több tízmilliárd normatívát megkapja a főváros, és nem vonja le a Kincstár az adótartozás fejében, mint az eddigi években. Például a BKK vagy az idősotthonok normatíváját.”
 

Karácsony Gergely az InfoRádió Arénájában: a jó egyezség mindig azon alapszik, hogy mind a két fél egy kicsit csalódott

Török Gábor szerint Karácsony Gergely gyengült a megállapodással, a Tisza már a 2029-es főpolgármester-választáson gondolkodhat

Karácsony Gergely az InfoRádióban válaszolt Vitézy Dávid olimpiás „stoptáblájára”

Rendkívüli Fővárosi Közgyűlés összehívását sürgetik kerületi polgármesterek

Megállapodott Vlagyimir Putyin és Donald Trump az orosz gázszállításokról, Zelenszkij szerint ez beruházás a háborúba

Megállapodott Vlagyimir Putyin és Donald Trump az orosz gázszállításokról, Zelenszkij szerint ez beruházás a háborúba

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megállapodott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel több százezer tonna gázolaj szállításáról az amerikai és a világpiacra. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint ez „beruházás a háborúba”, nyilvánvaló gyengeség, ami után Moszkva még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont.
 

Vlagyimir Putyin meglepő dolgot közölt Donald Trumppal másfél órás beszélgetésükön

Donald Trump kiakadt „két háború lezárásának küszöbén”, hogy nem ő kapta a Nobel-békedíjat

VIDEÓ
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.12. hétfő, 18:00
Butor Gábor ügyvéd, adótanácsadó
Fajcsák Gábor az RSM Hungary adó üzletág vezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csak álom marad, hogy a pénzügyek olcsóbbá és globalizáltabbá válnak?

Csak álom marad, hogy a pénzügyek olcsóbbá és globalizáltabbá válnak?

Két hosszú távú trend fogja alakítani a pénzügyi szektort az elkövetkező években: az egyik alulról felfelé irányuló, transzformatív technológiai innovációk által hajtott, a másik pedig felülről lefelé irányuló, geoökonómiai hatások által vezérelt. Mindkettő kezelése jelentős alkalmazkodást igényel a pénzügyi vállalatoktól és a szabályozó hatóságoktól, és ezt a feladatot tovább nehezíti, hogy a két trend ellentétes irányba hat, és egyelőre nem világos, hogyan oldódik fel ez a feszültség.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly bajba került több mint 200 ezer magyar fiatal: riasztó adatok láttak napvilágot

Komoly bajba került több mint 200 ezer magyar fiatal: riasztó adatok láttak napvilágot

A Magyarországon élő 14–19 évesek 41 százalékának mentális jólléte fokozott figyelmet indokol egy friss  kutatás szerint.

BBC
Business Sport Travel Science
Police crack down on 'cockroach' protest in Delhi as group says leaders detained

Police crack down on 'cockroach' protest in Delhi as group says leaders detained

Tens of thousands of security personnel have been deployed as demonstrators call for electoral reforms and the resignation of India's election chief.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 10. 12:15
Védeni kell a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit, kiderült, mennyibe fog kerülni
2026. október 10. 11:30
Török Gábor szerint Karácsony Gergely gyengült, a Tisza már a 2029-es főpolgármester-választáson gondolkodhat
×
×