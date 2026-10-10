Vitézy Dávid: Budapest végre kifizetheti a tartozásait

Vitézy Dávid annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kap.

A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel a múlt héten, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén állapodtak meg Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről.

A kormányhatározat értelmében a támogatás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei 2025. és 2026. évi költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint fennálló tartozásaik és egyéb kötelezettségeik kiegyenlítésére fordítható. A támogatás feltétele, hogy a főváros megtegye a szükséges intézkedéseket a 2023 és 2026 közötti évek szolidaritási hozzájárulásával kapcsolatos, még folyamatban lévő perektől történő elállás érdekében.

A támogatás a korábbi, vitatott elvonások jelentős részét is kompenzálja – hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, hogy nem feltételek nélküli mentőcsomagról van szó. A megállapodás hosszú távú megoldásokat is tartalmaz a budapesti útfelújítások finanszírozására és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) regionális kiterjesztésére.

Vitézy Dávid azt írta: a kormány célja nem a politikai háborúskodás, hanem az együttműködés a fővárossal.

Mint fogalmazott, a kormány és Budapest nem lehet egymás ellensége, mert a város és az agglomeráció közlekedésének fejlesztése, valamint a főváros hosszú távú működőképességének biztosítása közös érdek.

Vitézy Dávid kommentben válaszolt a bejelentés többek között DK-s bírálóinak, akik azt sérelmezték, hogy a 120 milliárdból 98 milliárdot rögtön be is kell fizetni az államnak a szolidaritási adóra. Vitézy úgy reagált:

„ezért aztán a több tízmilliárd normatívát megkapja a főváros, és nem vonja le a Kincstár az adótartozás fejében, mint az eddigi években. Például a BKK vagy az idősotthonok normatíváját.”

Hozzátette: így tehát a főváros egyenlege nem csak a 120-ból 98 milliárddal, vagyis 22 milliárd forinttal javul, hanem még több tízmilliárddal, mint Vitézy fogalmazott: tehát a főváros „nettó pozíciója sokkal többel javul”, mint a különbözet.

Karácsony Gergely főpolgármester pénteken az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt, alább megnézheti vagy meghallgathatja a teljes interjút.