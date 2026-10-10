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Magyar Péter miniszterelnök (b) és Karácsony Gergely fõpolgármester a Fõvárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén a Városházán 2026. október 1-jén.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Török Gábor szerint Karácsony Gergely gyengült, a Tisza már a 2029-es főpolgármester-választáson gondolkodhat

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A kormány és a főpolgármester megállapodása „lélegeztetőgépre tette” a fővárost Török Gábor szerint, aki ügy véli: Karácsony Gergely sikerként tudja eladni, hogy nem megy csődbe a főváros, de valójában ezt csak a kerületi hátországa bizalmának elvesztésével tudta elérni. A politológus szerint a Tisza már gondolkodhat a főpolgármesteri pozíció megszerzésében is.

Ebből a megállapodásból nem Karácsony Gergely profitált többet, hanem Vitézy Dávid és Magyar Péter – mondta a Törökülés című műsorban a politológus, aki a 24.hu szerint úgy fogalmazott, hogy 2024 és 2026 között Vitézy Dávid egyértelműen arra készült, hogy a következő választáson már ne csak pár szavazat legyen a különbség, hanem nyerni tudjon akár a jelenlegi főpolgármesterrel szemben is.

„Nagy kérdés, hogy Vitézy Dávidnak van-e még ambíciója, ami az önkormányzati politikát illeti. Mennyiben az országos politikában látja a jövőjét, vagy mennyire maradt meg továbbra is a fővárosi terv?” – tette fel a kérdést az elemző.

„Képzeljünk el egy 2029-es helyzetet, amikor Karácsony Gergely újra akar indulni. Kik fogják őt támogatni? Azok a szövetségesei, akiket most elárult? Biztosan nem. A Tisza Párt nagy valószínűséggel szintén nem” – vélekedett a politológus.

Török Gábor szerint Karácsony Gergely esélyei minimálisra csökkentek a főpolgármesteri újraválasztásával kapcsolatban, ha 2029-ben Vitézy Dávid is elindul.

A politológus rámutatott: amennyire a Tisza számára nem lett volna vállalható forgatókönyv Budapest csődbe jutása, annyira nem engedhette meg Karácsony Gergely sem, hogy kormányozhatatlanná váljon a főváros. Török Gábor úgy látja, inkább a kormánynak sikerült elérnie – a saját szempontjai szerint – egy elég jó opciót a lehetséges kimenetek közül, még akkor is, hogy akár egy előrehozott választást is ki lehetett volna kényszeríteni politikailag.

„Lélegeztetőgépre tették a fővárost. Annyi támogatást kap Budapest, amennyi minimálisan elegendő arra, hogy ne menjen csődbe. Cserében megmarad a szolidaritási adó, nem kell jelentős reformot végrehajtani. Plusz van egy nagyon komoly politikai haszon: bedugták a küllők közé a botot a fővárosban” – foglalta össze a politikai elemző, aki szerint egy olyan helyzetet állítottak elő, amelyben Karácsony jelentősen meggyengült politikailag, hiszen a kerületi hátországában megrendült a belé vetett bizalom.

„Ha most a Tisza fejével gondolkodunk, a főváros pacifikálva van. Nyilván úgy számolnak, hogy 2029-ben vagy akár előbb érdemes lenne a főpolgármesteri pozíciót is megszerezni”

– véli Török Gábor, alátámasztva, hogy miért nem win-win helyzet alakult ki a felek között.

Karácsony Gergely főpolgármester pénteken az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt, alább megnézheti vagy meghallgathatja a teljes interjút.

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Kezdőlap    Belföld    Török Gábor szerint Karácsony Gergely gyengült, a Tisza már a 2029-es főpolgármester-választáson gondolkodhat

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