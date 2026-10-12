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A 27. Sziget fesztiválra tartó fiatalok érkeznek a K-hídon az óbudai Hajógyári-szigetre 2019. augusztus 6-án. Az idei fesztivált augusztus 7. és 13. között rendezik meg.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Így születik újjá poraiból a K-híd

Infostart / MTI

Karácsony Gergely posztolt.

Elkezdődik az óbudai K-híd felújítása, amely – több ütemben – 2027 év végéig zajlik majd, erről posztolt a főpolgármester hétfőn a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely azt írta, hogy az első szakaszban – 2027 júniusáig – a kocsipályát és a déli gyalogosjárdát újítják fel, s ezalatt a híd a járműforgalom elől teljesen le lesz zárva.

A gyalogosok az északi oldali járdán közlekedhetnek; ugyanitt a kerékpárosok csak leszállva, a kerékpárt tolva mehetnek – tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy 2027-ben a júniusi Generali Gyerek Sziget és az augusztusi Sziget Fesztivál idején nem lesz munkavégzés, a látogatók, köztük az autósok is korlátozás nélkül, szabadon használhatják majd a hidat.

A főpolgármester szerint 2027 szeptembere és decembere között az északi oldali járda rekonstrukcióját és a szerkezet korrózióvédelmét végzik el a szakemberek.

„A felújításhoz kérjük a budapestiek türelmét, és előre szólok: ezt a mondatot a következő években sokat fogjátok hallani tőlem. Ugyanis a kormánnyal kötött megállapodásnak és az EU-s pénzek hazahozatalának köszönhetően rengeteg fejlesztés indul a közeljövőben Budapesten!” – fogalmazott Karácsony Gergely.

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Kezdőlap    Belföld    Így születik újjá poraiból a K-híd

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