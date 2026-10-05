Szeptemberben 92,8 milliárd forint volt a költségvetés központi alrendszerének hiánya, 210,4 milliárd forinttal kevesebb az egy évvel korábbinál – közölte a Pénzügyminisztérium. Az első kilenc hónapban a deficit 5.262 milliárd forintot tett ki, ebből 2.187 milliárd forintot az uniós támogatások előfinanszírozása növelt. A tárca szerint a szeptemberi kedvezőbb adatban szerepe volt annak, hogy több kiadási tétel, köztük a közüzemi szolgáltatások támogatása is alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.

Tovább egyeztet a kormány és a Magyar Bankszövetség a kamatstop esetleges kivezetéséről. A Pénzügyminisztérium szerint olyan megoldást keresnek, amely nem okoz jelentős törlesztőrészlet-emelkedést a leginkább rászoruló hiteleseknek. A kamatstop mintegy 220 ezer jelzáloghitelt érint, közülük az MNB adatai szerint körülbelül 19 ezer ügyfél számít sérülékenynek. Megállapodás egyelőre nincs, ezért a kamatstop változatlan feltételekkel marad érvényben.

Ezen a héten meghallgatják az NVVH három még betöltetlen elnökhelyettesi posztjára pályázókat az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságában. A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre korábban kiírt pályázatok eredménytelenek voltak, ezért új eljárást indítottak. Közben a Mi Hazánk közölte: nem vesz részt a kiválasztási folyamatban, mert azt színjátéknak tartják.

A köztársasági elnökhöz fordult az Állami Számvevőszék elnöke, amiért Magyar Péter a szervezetet kritizálja. A Baka Andrásnak címzett levelében Windisch László azt kéri az államfőtől, hogy alkotmányos jogkörére támaszkodva lépjen fel azért, hogy a végrehajtó hatalom tartsa tiszteletben a független intézmények autonómiáját. Magyar Péter legutóbb azzal vádolta a Számvevőszéket, hogy asszisztált a Fidesz tiltott pártfinanszírozásához és az MNB-alapítványok kifosztásához.

Szijjártó Péter mindenre azt mondta, hogy a lelkiismerete tiszta a kínai autógyártónál betöltött tisztsége kapcsán - közölte a nemzetbiztonsági bizottság előtti meghallgatás után a tiszás Czakó Czirbus Pál. A testület fideszes tagja szerint Szijjártó Péter meghallgatásán nem merült fel olyan információ, amely arra utalna, hogy a volt külgazdasági és külügyminiszter BYD-nál történő foglalkoztatása bármilyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentene Magyarországnak.

Nem lesz Nemzeti Oltóanyaggyár Debrecenben. A projekt néhány évnyi előkészítés, építészeti és technológiai tervezés, kutatás-fejlesztés után megváltozott – ezt válaszolta az Mfor kérdésére a Debreceni Egyetem sajtóosztálya. Az egyetem módosította az állammal kötött projektszerződést, és ma már nem klasszikus gyárépítésben gondolkodnak, hanem egy tanüzemi egység fejlesztése a cél. A Nemzeti Oltóanyaggyárra annak idején 55 milliárd forintot csoportosított át az Orbán-kormán.

A fővároshoz hasonló elbánást kér a kormánytól tagjainak a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Cser-Palkovics András a vidék- és településfejlesztési miniszterrel folytatott konzultáció után közösségi oldalán azt írta: kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros.

Összesen 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja jövőre a kormány, országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál. A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte: 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére.

Megszűnt a stratégiai építési anyagok kivitelének korlátozása. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte: a magyar építészetről szóló törvény módosításával október 1-től hatályukat vesztették a stratégiai építési anyagok kivitelére vonatkozó korlátozások és a kötelező bejelentési eljárások.

Az Európai Unió 130 millió euróval növeli a tagállamok drónelhárítási képességeinek fejlesztését célzó támogatását. A pénzt a Frontex, valamint a tagállamok megfigyelési és drónelhárítási technológiáinak fejlesztésére és eszközök beszerzésére szánják. Az EU a későbbiekben egy közös uniós központot is étre hoz drónok elhárítását segítő rendszerekkel kapcsolatos fejlesztések támogatására.

LUKA NIKULESZKU (Luca Niculescu) külügyi államtitkárt, Románia korábbi párizsi nagykövetét bízta meg kormányalakítással az államfő. NIKUSOR (Nicusor) Dan elnök a parlamenti pártokkal folytatott újabb egyeztetéssorozat után jelentette be döntését. Romániában öt hónapja tart a kormányválság, miután a korábbi Európa-barát koalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt a szélsőjobboldali ellenzékkel összefogva megbuktatta Ilie Bolojan nemzeti liberális pártelnök kormányát.

Előrehozott parlamenti választást jelentett be a spanyol miniszterelnök, a voksolást november 29-én tartják. Pedro Sánchez azután döntött így, hogy a parlament elutasította a lakhatási válság kezelését célzó két kormányrendeletet. A szavazás után országszerte tüntetések kezdődtek, a demonstrálók a lakhatási helyzet javítását követelték.

Franciaországban súlyosan megsérült egy középiskolás Lensban, a harmadik hete tartó diák megmozdulások egyik tüntetésén. Az AFP hírügynökség szerint a 15 éves fiú felszedett egy könnygázgránátot, ami felrobbant a kezében. A demonstrációk országszerte majdnem 600 tanintézményt érintettek. Az oktatási miniszter arról tájékoztatott: reményiek szerint szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás.

Karl Deisseroth, Peter Hegemann, Georg Nagel kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat – jelentették be a stockholmi Karolinska Intézetben. A három tudóst a fény által vezérelt ioncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseikért ismerték el. A három kutató munkája új lehetőségeket nyitott az idegrendszeri betegségek vizsgálatában és kezelésében is.