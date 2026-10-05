Fontos korlátozást szüntettek meg egy törvénymódosítással

A magyar építészetről szóló törvény módosításával október 1-től hatályukat vesztették a stratégiai építési anyagok kivitelére vonatkozó korlátozások és a kötelező bejelentési eljárások – közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) hétfőn a kormany.hu oldalon (.pdf).

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a továbbiakban nem szükséges semmilyen előzetes bejelentést vagy kérelmet benyújtani a minisztérium felé az érintett építési anyagok országhatáron túli kivitele előtt. A gazdasági szereplők szabadon, a korábbi adminisztratív terhek nélkül bonyolíthatják a kivitelt – olvasható a területi tervezésért és építésügyi igazgatásért felelős helyettes államtitkárság közleményében.

Az intézkedést a folyamatosan emelkedő építőanyagárakra reagálva 2021-ben vezette be az előző kormányzat több, az építőiparban fontos anyagra kivetve a korlátozást (például betonra, kavicsra, sóderre, cementre, kvarchomokra, és gipsztáblákra). A korlátozás miatt az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az áruk szabad mozgására vonatkozó uniós elv megsértése miatt, illetve az Európai Bíróság is azt közölte, hogy uniós jogot sértett az intézkedés.