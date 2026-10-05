Áfacsökkentést, több közlekedési támogatást kérnek a megyei jogú városok

Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel egyeztetett 25 megyei jogú város polgármestere.

Mint Székesfehérvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke a közösségi oldalán a kormány-főváros közti megállapodás után írta, számos javaslatot foglaltak össze és küldtek el a kormányzat részére az önkormányzatok finanszírozásának átalakításával, a számukra előírt kötelező feladatokkal kapcsolatban.

Az MJVSZ részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban, különösen annak meghatározásában, hogy mely feladatokat végezzék a jövőben az önkormányzatok és milyen finanszírozási környezetben.

2026-ra azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapja meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros.

2027-re azt javasolják, hogy a megyei jogú városok összességében kapják meg azt a költségvetési támogatást 2027-ben a közösségi közlekedésre, mint amennyi összeggel a kormány a fővárosi közösségi közlekedést támogatja.

Azt szeretnék, hogy 2027-ben jelentős arányban csökkentse a szolidaritási hozzájárulás mértékét a kormány. A szolidaritás elvével egyetértenek, de annak mértékét maximalizálni javasolják az előző évi helyi iparűzési adóbevétel legfeljebb 15 százalékában.

Szeretnék elérni, hogy a kormány 2027-ben a közétkeztetést terhelő áfa mértékét csökkentse 5 százaléka.

Javasolják a kormánynak, hogy

legalább az infláció mértékével növelje az önkormányzatoknak biztosított állami költségvetési normatív támogatások összegét 2027-ben,

továbbá azt, hogy a megyei jogú városok is kapják meg az önkormányzati dolgozók béremeléséhez kapcsolódó kompenzációt az állami költségvetésből.

A bejegyzés szerint a szövetség reméli, hogy az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa következő ülésén már részleteiben megismerhetik a kormány 2027-re tervezett költségvetési javaslatát, amely „érdemi pénzügyi segítséget kellene majd jelentsen az önkormányzatoknak is” – írta Cser-Palkovics András.