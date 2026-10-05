Nem lesz oltóanyaggyár Debrecenben, más épül helyette

Mint ismert, 2021 szeptemberében tették le Debrecenben a nemzeti oltóanyaggyár alapkövét. A kormányzat a koronavírus-járvány tapasztalatai alapján úgy ítélte meg, hogy az ellátásbiztonság növelése érdekében szükség van saját vakcinagyárra. Az 55 milliárdos tervet számos kritika érte és sokáig nem lehetett pontosan tudni, mi lesz a beruházással.

Az mfor.hu most kérdéseket küldött a Debreceni Egyetemnek, amelynek sajtóosztálya közölte: „A Nemzeti Oltóanyaggyár projekt – néhány évnyi előkészítés, építészeti és technológiai tervezés, kutatás-fejlesztés és az építési elemek megvalósítása után – megváltozott”.

Az egyetem szerint az általuk 2024-ben kezdeményezett, hosszadalmas egyeztetést követően módosították az állammal kötött projektszerződést, és a klasszikus gyárépítésről már nincs szó, ehelyett egy minden elemében az egyetemi tevékenységet – oktatást, kutatást, tanüzemi működést – szolgáló, valamint a gyógyszeripari innovációs ökoszisztéma részeként működő tanüzemi egység fejlesztése a cél. Az új terveket a már korábban megépült beruházási elemeket is magában foglaló korábbi finanszírozással – de a további finanszírozás elvetésével – valósítják meg.

Mint a lap írta, az új cél a hazai oltóanyaggyártást is megalapozó Gyógyszeripari Ökoszisztéma Központ, mint tudáscentrum létrehozása és fejlesztése. Az oltóanyag-tudásbázissal összefüggő kutató és tanüzemet 2030 végéig kell megvalósítani a Gyógyszerésztudományi Kar melletti területen. Ehhez felhasználják a már meglévő épületeket.