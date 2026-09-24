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Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszél A liberalizmuson túl - a politika visszavétele a nemzeti érdek szolgálatában címmel rendezett panelbeszélgetésen a Mathias Corvinus Collegium által szervezett MCC Feszten Esztergomban, a MOL Nagyszínpadon 2025. július 31-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Orbán Balázs máris eldöntött három dolgot, aminek utána fog járni Brüsszelben

Infostart

A magyar parlamenti képviselői mandátumáról nemrégiben lemondott politikus túl van az első napján európai parlamenti képviselőként, és rögtön el is döntötte, mi lesz az a három dolog, amivel mindenek előtt foglalkozni fog.

„Ma volt az első napom az Európai Parlamentben. Három dolgot döntöttem el” – írja a Fidesz volt kampányfőnökének és parlamenti képviselőjének szerda esti Facebook-bejegyzése alapján a hvg.hu.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Orbán Balázs szeptember 22-én lemondott országgyűlési mandátumáról, hogy képviselő lehessen az Európai Parlamentben. Azt egyelőre nem tudni, ki fogja elfoglalni a helyét a Fidesz-frakcióban.

A Fidesz volt kampányfőnöke, Orbán Viktor egykori politikai igazgatója meg is kezdte a munkát az EP-ben, és bejegyzése alapján a következő három dolgot döntötte el már az első napján:

  • levelet ír az Európai Unió minden tagállama parlamenti képviselőinek arról, hogy mi történik Magyarországon;
  • utánajár az Európai Parlament által megrendelt közvélemény-kutatásoknak;
  • kutatást kér az Európai Parlament kutatószolgálatától arról, milyen szerepet játszik a genderpolitika az EU külpolitikájában.

A magyarországi helyzetről – amiről levélben tájékoztatja több mint 700 képviselőtársát – Orbán Balázs azt írta, az aktuális történések közé sorolja a képviselői mandátum korlátozását, különféle megválasztott vezetők elmozdítását, egyes intézmények „államosítását és bezárását”, a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozását.

Az uniós közvélemény-kutatások kapcsán Orbán Balázs arra kíváncsi, hogyan készülhetett két, Európa jövőjét egészen másként lefestő felmérés – még akkor is, ha mások voltak a kérdések és a módszertan, illetve hogyan készülnek az európai adófizetők pénzéből finanszírozott Eurobarometer-kutatások.

A „genderpolitikát” illetően pedig azt szeretné kideríteni, hány külpolitikai döntésben, állásfoglalásban és határozatban jelent meg a gender, a szexuális orientáció vagy a genderidentitás kérdése, és mi volt ezeknek az ára.

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