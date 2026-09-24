ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.11
usd:
321.87
bux:
152233.1
2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök (b) és Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetõje az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. szeptember 14-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A KDNP szerint „Magyar Péter találkozója a pápával képmutatás”

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A kereszténydemokraták szerint Magyar Péter a kereszténység tanításaival ellentétes módon kormányozza az országot, és csak a látszat kedvéért találkozik a katolikus egyházfővel.

Képmutatásként értékeli a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki találkozóját XIV. Leó pápával, mert a párt szerint a kormányfő szinte minden jelentős társadalmi vitatémában az egyházi tanítással ellentétes politikai irányt követ.

A KDNP csütörtöki közleményében azt írta: Magyar Péternek csak a látszat számít. Egy közös fotóval és egy római hangulatú videóval akarja a hívő szavazók bizalmát elnyerni. „Folytatódik az abszolút circus maximus.” De mindez csak látszólagos elfedése annak, hogy konkrét döntései és retorikája szembemegy mindazzal, amit az emberi méltósággal és a közjó valós szolgálatával kapcsolatban a Szentatya és az egyház tanít – írták.

A kormányfő megválasztása óta számos alkalommal tett hitet a katolikus egyház tanításával összeegyeztethetetlen lépések mellett. Azt írták: Magyar Péter támogatja az abortusz lehetőségének kiszélesítését, megnyitná az utat az eutanázia bevezetése előtt, elfogadhatónak tartja az azonos neműek „házasságát” és hogy gyereket fogadjanak örökbe. A gyermekvédelmi törvényből az általa irányított parlamenti többség épp a napokban emelné ki a homoszexualitás és transzneműség iskolai propagálását tiltó szakaszt – sorolták.

A párt szerint a miniszterelnök szinte minden jelentős társadalmi vitatémában az egyházi tanítással ellentétes politikai irányt követ. Az általa vezetett kormányzat megvonta a Pázmány Campus projekttől a kiemelt beruházási státuszt, megvonta az ösztöndíjat száz, üldözött keresztény közösségből vagy háborús térségből Magyarországra tanulni érkező fiataltól, leállította a Hungary Helps Program keretében zajló jótékonysági akciókat. Kampánya során több alkalommal támadott püspököket, papokat és világi híveket, politikai alapon kritizálta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelét, amelyben imára hívtak minden jószándékú embert a békéért.

Hozzátették: tiszteletben tartják a mindenkori kormányzat jogát ahhoz, hogy más értékvilágot valljon, mint az egyház. Sok olyan politikus látogatja meg a pápát, aki nem katolikus irányban kormányoz. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a találkozó a miniszterelnök részéről képmutatás.

„Azt várjuk a magát kereszténynek valló kormányfőtől, hogy ne retorikai fordulatként emlegesse alma materét, hanem kormányozzon és viselkedjen piarista öregdiákhoz méltó módon!” – fogalmaztak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A KDNP szerint „Magyar Péter találkozója a pápával képmutatás”

találkozó

pápa

kdnp

magyar péter

Kereszténydemokrata néppárt

xiv. leó

képmutatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Ne féljetek!” – Magyar Péter a Vatikánból mutatta meg a mondat eredetét

„Ne féljetek!” – Magyar Péter a Vatikánból mutatta meg a mondat eredetét

II. János Pál pápa sírját látogatta meg Magyar Péter a Vatikánban. Hamarosan fogadja XIV. Leó pápa a magyar miniszterelnököt, aki kíséretével néhány perccel fél tizenegy után érkezett meg az apostoli paloták Szent Damazuszról elnevezett belső udvarára a XIV. Leóval való magánaudienciára.
 

Magyar Péter koszorúzott a vatikáni magyar kápolnában, hamarosan találkozik a pápával

A KDNP szerint Magyar Péter találkozója a pápával képmutatás

VIDEÓ
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.24. csütörtök, 18:00
Tóth Gábor
a Magyar Kórházszövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: ma fogadja a pápa Magyar Pétert, új oktatási stratégia jön

Tisza-kormány: ma fogadja a pápa Magyar Pétert, új oktatási stratégia jön

Csütörtökön vatikáni látogatást tesz Magyar Péter: a miniszterelnököt délelőtt 10:45-kor négyszemközti magánaudiencián fogadja XIV. Leó pápa, ezt követően pedig Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével is tárgyal. Közben itthon a politikai napirenden inkább a kormány és ügyészség közti konfliktus, valamint a képviselők mentelmi jogának ügye lehet, a kormányzati munka pedig új energetikai programok és egy friss oktatási stratégia elkészítése körül forog. A csütörtöki közéleti fejleményekről folyamatosan tudósítunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Felfoghatatlan pofátlanság: még az életveszélyes azbesztet lezáró kavicsot is hazalopják Szombathelyen?

Felfoghatatlan pofátlanság: még az életveszélyes azbesztet lezáró kavicsot is hazalopják Szombathelyen?

Mi van?! Miközben a szakemberek éppen azon dolgoznak, hogy lezárják Szombathelyen, az Oladi Platón az azbeszttel szennyezett réteget, egyesek a munkához szánt kavicsot hordják el.

BBC
Business Sport Travel Science
Australia launches urgent review after OpenAI program hacks government health portal

Australia launches urgent review after OpenAI program hacks government health portal

The program, or "agent", hacked a portal containing data from the Medicare scheme. Experts believe it's the world's first known AI breach of a government system.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 24. 11:22
A fenyegető kommentből vádemelés lett
2026. szeptember 24. 11:10
A szőlők és a gyümölcsösök újabb rémét azonosították Magyarországon – először az EU-ban
×
×