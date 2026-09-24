Itt vannak a fagyok, ez már tény

A leghidegebbet csütörtök hajnalban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson regisztrálták, ahol mínusz 1,1 fokig hűlt le a levegő. Ez azonban elmarad az erre a napra vonatkozó minimum-hőmérsékleti rekordtól: szeptember 24-én ugyanis három helyen is mértek kereken mínusz 3 fokot, 1902-ben Nyíregyházán, 1907-ben Kaposváron és 1948-ban Putnokon.

Hozzátették: a talaj mentén ezúttal is több helyen fagyhatott.

A Nógrád vármegyei Szécsényben mértek még 0 fok alatti hőmérsékletet csütörtök hajnalban, itt mínusz 0,2 fok volt, Zabarban pedig mínusz 0,1 fokot regisztráltak.

Szeptember 23-án volt az őszi nap-éj egyenlőség, amellyel kezdetét vette a csillagászati ősz. Szerda hajnalban a Nógrád vármegyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek.