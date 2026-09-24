Szlovák gyógyszer a magas üzemanyagárak ellen: akciós vonatjegy!

A magas üzemanyagárak miatt újabb intézkedéseket készít elő a szlovák kormány. Robert Fico miniszterelnök az üzemanyagok drágulásáért a háborúkat és az olajvállalatok magas nyereségét okolja, és úgy látja, hogy az Európai Unió nem lép fel megfelelően a probléma ellen. A kormányfő ezért rendkívüli uniós csúcstalálkozó összehívását is sürgeti, hogy európai szinten keressenek megoldást. A magas utazási költségek ellensúlyozására

október 1-től harminc napra a felére csökken a vonatjegyek ára Szlovákiában.

Az ellenzéki Progresszív Szlovákia és a Szlovákia mozgalom arra mutató sajtótájékoztatót tartott, hogy míg Európa számos országában, így a visegrádi régióban is cselekedtek a kormányok, Robert Fico kabinetje eddig tétlen maradt. Az ellenzéki politikusok emiatt rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozzák.

Július Jakab, a Szlovákia mozgalom képviselője emlékeztetett: a kormányfő a kampányban még a nagyvállalatok és a kőolaj-finomítók megadóztatását, áfacsökkentést, valamint árplafont és üzemanyag-támogatást ígért, ám ezekből szerinte semmi sem valósult meg. Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnöke pedig úgy fogalmazott, ahelyett, hogy az Európai Uniót bírálná, a szlovák kormány maga is meghozhatta volna a szükséges gazdasági lépéseket. Az ellenzék szerint a leginkább rászoruló családoknak adott üzemanyagcsekkel, a portugál mintára bevezetett ágazati támogatásokkal, valamint a cseh példát követő árrés-ellenőrzéssel lehetne enyhíteni a válságon.

Robert Fico miniszterelnök közösségi oldalán közzétett videójában visszautasította a vádakat. Bejelentette: a kormány több alternatív intézkedést is előkészít, amelyek az ártörvényre, valamint a Slovnaft olajfinomítóval fenntartott jó együttműködésre támaszkodnak. A kormányfő hangsúlyozta: azt szeretnék elérni, hogy Szlovákiában az üzemanyagárak továbbra is az Európai Unióban mért alacsonyabb árak közé tartozzanak, és nyomatékosította, hogy a kialakult helyzet miatt azonnali rendkívüli EU-csúcsot kellene összehívni.

Robert Fico bírálta Brüsszelt, mondván, az unió magára hagyta a tagállamokat az olajválság következményeivel.

A Smer alelnöke, Tibor Gašpar sajtótájékoztatóján jelezte: a jövedéki adó vagy az áfa csökkentését nem tartják valószínűnek, de napirendre jöhet a finomító magas nyereségének megadóztatásáról szóló egyeztetés. Ugyanakkor hozzátette: a Slovnaft azzal érvel, hogy a profitját teljes egészében technológiaváltásra, azaz az orosz kőolajtól független típusú olaj feldolgozására fordítja.

A magas utazási költségek ellensúlyozására a vonatjegyek árának csökkentésével készül a kabinet: a közlekedési tárca javaslata alapján október 1-től harminc napra a felére csökken a másodosztályú vonatjegyek ára Szlovákiában. A minisztérium várakozásai szerint az átmeneti intézkedés érezhetően tehermentesíti a családokat, és arra ösztönzi az embereket, hogy az autózás helyett a környezetbarátabb tömegközlekedést válasszák. A vasúttársaságoknál ezzel kieső 5,3 millió eurós összeget a tervek szerint állami forrásból pótolják.