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Magyar Péter a Vatikánban meglátogatta II. János Pál pápa sírját
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

„Ne féljetek!” – Magyar Péter a Vatikánból mutatta meg egy megrázó fotón a mondat eredetét

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ELŐZMÉNYEK

II. János Pál pápa sírját látogatta meg Magyar Péter a Vatikánban. Hamarosan fogadja XIV. Leó pápa a magyar miniszterelnököt, aki kíséretével néhány perccel fél tizenegy után érkezett meg az apostoli paloták Szent Damazuszról elnevezett belső udvarára a XIV. Leóval való magánaudienciára.

„Ne féljetek! A pápai audiencia előtt meglátogattam II. János Pál pápa sírját a Szent Péter Bazilikában. Az ő jelmondata adott és ad erőt sokunknak a legnehezebb időkben” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Vatikánból.

A miniszterelnök és kísérete néhány perccel fél tizenegy után érkezett meg az apostoli paloták Szent Damazuszról elnevezett belső udvarára a XIV. Leóval való magánaudienciára csütörtökön.

A magyar kormányfőt az apostoli paloták bejáratánál Peter Rajic érsek, a Pápai Ház prefektusa fogadta, valamint azok a pápai udvari méltóságok, akik Magyar Pétert és delegációját egészen a pápai könyvtárszobáig kísérték. Magyar Péter a szentszéki államtitkárságon is tárgyal, majd felkeresi a Szent Péter téren található, rászorulóknak fenntartott orvosi rendelőt, ahol Luis Marin de San Martin, a pápai szeretetszolgálat prefektusa kíséri.

Előzőleg a magyar koronát kezében tartó Szent István-szobornál helyezett el koszorút Magyar Péter a vatikáni Magyarok Nagyasszonya kápolnában bemutatott mise végén csütörtökön.

A magyar kormányfő vatikáni látogatása a Szent Péter-bazilika altemplomában található magyar kápolnában kezdődött. A magyar nyelvű misét Eredics Gergő, a Főegyházmegyei Hivatal irodaigazgató-helyettese mutatta be. A koncelebráló Zsódi Viktor piarista tartományfőnök Szent Gellért ünnepnapjára emlékeztetve a magyarországi szentek félelem nélküli tanúságtételéről beszélt.

Magyar Péter ezután az apostoli palotába megy, ahol XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadja.

A négyszemközti találkozó után a delegáció tagjai plenáris tárgyaláson vesznek részt Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán Államtitkárságának államközi kapcsolatokért felelős titkárával és Fabio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával. A tárgyalások középpontjában várhatóan külpolitikai kérdések, illetve a kétoldalú kapcsolatok lesznek.

Magyar Péter ezt követően doorstep sajtótájékoztatót tart a Szent Péter-téren.

A magyar delegáció tagja Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Magyar Pétert - a miniszterelnök szerda esti Facebook-bejegyzése szerint saját költségén - elkíséri két fia is.

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Kezdőlap    Belföld    „Ne féljetek!” – Magyar Péter a Vatikánból mutatta meg egy megrázó fotón a mondat eredetét

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„Ne féljetek!” – Magyar Péter a Vatikánból mutatta meg a mondat eredetét

„Ne féljetek!” – Magyar Péter a Vatikánból mutatta meg a mondat eredetét

II. János Pál pápa sírját látogatta meg Magyar Péter a Vatikánban. Hamarosan fogadja XIV. Leó pápa a magyar miniszterelnököt, aki kíséretével néhány perccel fél tizenegy után érkezett meg az apostoli paloták Szent Damazuszról elnevezett belső udvarára a XIV. Leóval való magánaudienciára.
 

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