A fenyegető kommentből vádemelés lett

A Baranya Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a sértett nő a közösségi médiában egy közéleti szereplő személye körül kialakult vitában szólt hozzá egy bejegyzéshez tavaly nyáron, a vádlott pedig erre reagálva írta, hogy "a neved a listán van, lesz elszámoltatás, ha hazaáruló vagy, akkor 2026-ban kivégeznek".

Az ügyészség szerint a férfi cselekménye internetes agresszió vétségének minősül, ezért a vádhatóság pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben.

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy

az internetes agresszió vétségének büntetési tétele egy évig terjedő szabadságvesztésig terjedhet.