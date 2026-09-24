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A pöttyös lámpahordó-kabóca (Lycorma delicatula) egy példánya kavicsos-földes talajon.
Nyitókép: Pexels

A szőlők és a gyümölcsösök újabb rémét azonosították Magyarországon – először az EU-ban

Infostart / MTI

Egy Bács-Kiskun megyei lakos jelezte elsőként a Nébihnek, hogy észlelte a számára ismeretlen rovart. A laboratóriumi vizsgálatok pedig igazolták, hogy valóban az Ázsiából származó, igen kártékony fajról, a pöttyös lámpahordó-kabócáról van szó. Ez az első alkalom, hogy az EU területén észlelték, így a hatóság a lakosság aktív segítségét is kéri a terjedésének megfékezésében.

Pöttyös lámpahordó-kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma, a károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs- és erdészeti fákra – közölte a hatóság csütörtökön.

A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították.

Egy Bács-Kiskun megyei lakos nyáron jelezte a Nébih-nek, hogy ingatlanán egy számára ismeretlen rovart észlelt. A bejelentéshez csatolt fényképek alapján felmerült az Ázsiából származó, idegenhonos kártevő gyanúja.

A laboratóriumi vizsgálatok igazolták a károsító jelenlétét, így a hatóság megkezdte a szükséges karanténintézkedések végrehajtását.

A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. A közvetlen kártétel is jelentős lehet, nagy egyedszám esetén a folyamatos szívogatással jelentősen legyengítik a növényt. Ennél is nagyobb kárt okozhat azonban a másodlagos, közvetett hatás, mert a szúrási sebek és váladék a kórokozók és más kártevők megjelenését is elősegítik. Észak-Amerikában helyenként a szőlőtermés 90 százalékának elvesztését is okozták a kabócák.

A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. A nőstények a tojáscsomókat szinte bármilyen sima felületre lerakják, ezért a rovar kezeletlen faanyagokon, illetve kamionokon, szállítókonténereken és vasúti kocsikon is könnyen terjedhet.

Mivel a faj jelenlegi igazolt előfordulása az első az Európai Unió területén, a megtelepedés és elterjedés megakadályozásában a hatósági intézkedések mellett kiemelten fontos a lakosság szerepe és a korai bejelentés

– hívta fel a figyelmet a Nébih. A pöttyös lámpahordó-kabóca fiatal nimfái jellegzetes, fekete-fehér, később vörös-fekete-fehér mintázatukról ismerhetők fel. A kifejlett kabócák elülső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, hátulsó szárnyaikon pedig piros színezet látható.

Az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal kéri, hogy a rovar észlelése esetén haladéktalanul tegyenek bejelentést a hatóságnak, a bejelentéshez csatoljanak fényképet, valamint adják meg a pontos helyszínt is.

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Kezdőlap    Belföld    A szőlők és a gyümölcsösök újabb rémét azonosították Magyarországon – először az EU-ban

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