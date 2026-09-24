Újabb drónbecsapódás történt Romániában, ez már a sokadik idén

Újabb, Ukrajna felől érkező drón csapódott be román területen, az ország észak-keleti részén lévő Suceava megyében. Személyi sérülés nem történt – közölte csütörtökön a román védelmi minisztérium (MAPN).

A katasztrófavédelem 6 óra 26 perckor a mobiltelefonokra küldött RO-Alert-üzenetben figyelmeztette Botosani és Suceava megye lakosságát a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére. A katonai parancsnokság a térségbe küldte a román légierő két F-16-os harci repülőgépét a borceai légitámaszpontról. A MAPN szerint 7 óra 21 perckor egy IAR-330 SOCAT helikopter is a helyszínre indult a bákói katonai repülőtérről.

Négy bukovinai településen elrendelték az iskolák ideiglenes bezárását.

Az ország területére Botosani megyében behatoló drón mintegy négy percig repült a román légtérben, majd a Suceava megyei Szolka (Solca) város közelében zuhant le. A rendőrség lezárta a helyszínt, ahol egy kis méretű drónt találtak. A becsapódás helyén nem keletkezett tűz.

Az éjszaka folyamán a román radarok a Duna-delta térségében is drónokat észleltek az országhatár közelében, a Tulcea megyei Chilia Veche településtől északra, emiatt

a térségbe riasztották a spanyol légierő két, romániai járőrszolgálatot teljesítő F-18-as vadászgépét a tengerparti Mihail Kogalniceanu támaszpontról.

Az ukrán gabonaexportban jelentős szerepet játszó folyami kikötők ellen intézett újabb orosz légitámadás miatt a román katasztrófavédelem 4 óra 41 perckor a mobiltelefonokra küldött RO-Alert riasztással figyelmeztette Tulcea megye északi részének lakosságát a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére. A riasztást 5 óra 44 perckor visszavonták. Ebben az esetben nem észleltek légtérsértést.

Radu Miruta ügyvivő védelmi miniszter a Digi24 hírtelevíziónak elmondta: mozgalmas éjszakája volt a román hadseregnek, amely azonban nincs háborús készültségben: a békeidőben rendelkezésre álló eszközökkel és emberállománnyal kell biztosítania a lakosság védelmét.

Az éjszaka folyamán a román légierő 8 vadászgépe szállt fel, amikor az Ukrajna elleni orosz légitámadások Romániát is veszélyeztették

– tette hozzá. A tárcavezető úgy értékelte: diplomáciai tiltakozásra is szükség van, mert nem szabad szó nélkül hagyni, hogy Oroszország megsérti a nemzetközi jogot.

A Digi24 szerint idén eddig 27 légtérsértés történt Romániában, háromszor több, mint tavaly egész évben.