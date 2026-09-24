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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés gazdasági és energetikai bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Kapitány István szerint a magyar gazdaság növekedésnek indult az eddigi „lényegében nulla” után

Infostart / MTI

A magyar gazdaság növekedésnek indult, üteme jelenleg 1,7 százalékos, míg az előző kormány elmúlt négy évében lényegében nulla volt – jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben csütörtökön.

Az uniós tagországok gazdasági minisztereit tömörítő versenyképességi tanács ülését megelőzően Kapitány István elmondta: a fogyasztás 4,7 százalékkal nő, miközben az ipari termelés is növekedésnek indult Magyarországon, várhatóan meghaladja a 4 százalékot, az infláció ugyanakkor alacsony, 1,5 százalékos.

A költségvetési fegyelem rendkívül szigorú, amelynek alapja a korrupcióval szembeni zéró tolerancia és a korábbi kormányzati gyakorlattól eltérő, takarékos gazdálkodás – mondta.

„Véleményem szerint ez a növekedésünk záloga" – fogalmazott a gazdasági és energetikai miniszter.

Szavai szerint kihívást jelent egész Európa számára az ipari bázis megőrzése a jelenlegi energiaárak és versenyképességi viszonyok mellett.

Kijelentette: fontos megtalálni az egyensúlyt az energiaárak csökkentése érdekében a válság idején.

A tanácsülésnek az európai ipar fellendítéséről szóló megbeszélésével kapocsaltban Kapitány István hangsúlyozta: Magyarország számára kulcsfontosságú célkitűzés, és egyben a kormány választási ígéretének része, hogy több európai beszállítót vonjon be az ipari tevékenység értékláncába.

„Cél, hogy a közepes méretű magyar és más európai vállalatok bekapcsolódhassanak az Európán kívüli külföldi befektetők értékláncába” – fogalmazott a miniszter, majd hangsúlyozta: több kutatásra és fejlesztésre van szükség, valamint olyan programokra, melyeket az Európába és Magyarországra érkező befektetők indítanak el.

Kifejtette: egyértelműen meg kell fogalmazni az elvárásokat a kutatás-fejlesztés terén, valamint a tekintetben, miként fejleszthető a munkaerő és a középvállalatok képessége az ellátási láncban, a gyártósorokon, az alkatrészellátásban, az értékesítés utáni szolgáltatásokban, az ügyfélszolgálatban és a pénzügyi szolgáltatásokban. Így ugyanis - mint kiemelte - jelentősen növelhető az európai hozzáadott érték ezekben a tevékenységekben.

Közölte: Európa jól képzett munkaerővel rendelkezik. Kiváló oktatási intézményei és egyetemei vannak, és számos országban viszonylag erős ipari bázissal bír. Ezt kell megfelelően alakítani, és biztosítani azt, hogy legyen szó akár Kínából, akár a világ más tájáról érkező közvetlen külföldi tőkebefektetésről, Európa részt vegyen a teljes értékláncban - hangoztatta Kapitány István, majd leszögezte: már előre világosan tisztázni kell a közvetlen külföldi tőkebefektetésekre vonatkozó feltételeket.

Az európai tartalom kulcsfontosságú Magyarország mellett az egész Európai Unió számára - tette hozzá.

Az uniós kibocsátás-kereskedelmi rendszerrel (ETS) kapocslatban feltett kérdésre válaszolva a miniszter hangsúlyozta: a dekarbonizáció és az európai ipar működésének fenntartása között egyensúlyra van szükség, az európai országok ugyanis eltérő fejlettségi szinten állnak és felkészültségük is különböző.

Közölte: Magyarország szorosan együttműködik a környező, a visegrádi országokkal, valamint a szlovén és az osztrák, a román, valamint a horvát kollégákkal. Magyarország jelentősen aktívabb az üzleti diplomácia terén, mint korábban, hiszen egyértelműen ez a helyes út - tette hozzá nyilatkozatában a gazdasági és energetikai miniszter.

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