Lezárták a főutat, mentőhelikopter is érkezett, kamion borult le

A 32-es és a 33-as kilométer között történt ütközés következtében a teherautó az árokban, az oldalára borulva állt meg; az autóban hárman utaztak, a kamionban csak a sofőr ült.

A járművek utasaihoz mentőgépkocsi és mentőhelikopter is érkezett.

Mint az Útinform írja, a 31-es km-nél az utat lezárták, kerülni Gyömrő településen keresztül a Gyömrő-Üllő, illetve az Ecser-Monor összekötő úton lehet.

Az M0-s autóúton is nagy a dugó, a keleti szektorán, a 11-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon, az M5-ös autópálya csomópontjánál egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze. A 32-es km-nél a forgalomkorlátozás megszűnt, de a torlódás továbbra is több, mint 2 km hosszú.

Az 56-os főúton, Bátaszék és Szekszárd között egy személyautó letért az útról és árokba borult. A 13-as km-nél az utat lezárták. Szárpilis, Decs és Őcsény településeken keresztül, alsóbbrendű utakon lehet kerülni.

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