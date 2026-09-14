Gázolt egy elővárosi vonat, fennakadások várhatók

Baleset történt a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon, Rákoshegy térségében: a Nagykátáról 6:21-kor a Keleti pályaudvarra elindult S60-as (3617) Rákoshegy előtt elütött egy embert – írja a Mávinform Facebook-oldala.

A baleset miatt az S60-as, Z60-as vonatoknál, valamint a Budapest – Debrecen / Békéscsaba közötti InterCityknél késésekre, változásokra kell számítani, mivel a Rákoshely és Maglód közötti szakaszon csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok.

Rákoskerten és Ecseren mindkét irányba a 2. vágányon állnak meg a szerelvények. A MÁV-Csoport közölte: a forgalom átszervezése folyamatban van, addig is az utasok türelmét kérik.

Forgalmi változások:

a Keleti pályaudvarról óra :20-kor Sülysápra induló S60-as vonatok nem közlekednek;

a Sülysápról óra :55-kor a Keleti pályaudvarra induló S60-as vonatok nem közlekednek;

kivétel a Sülysápról 7:55-kor a Keleti pályaudvarra induló S60-as (3417) amely még közlekedik;

a Z60-as vonatok az eredeti megállási rendjük szerint közlekednek.

A vasúttársaság a Mende–Gyömrő–Maglód–Ecser térségéből az Örs vezér tere felé közlekedő VOLÁN járatokat is ajánlja, amiken elfogadják a vonatjegyeket. Rákoskert vasútállomáshoz a VOLÁN járatai is betérnek – közölték.