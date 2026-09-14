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Nyitókép: Lakatos Péter

Kollár-Farsang Kitti vezeti tovább Csobánkát

Infostart / MTI

A településen mintegy háromezer helybéli szavazhatott két független polgármesterjelöltre: Kollár-Farsang Kittire és Kelemen Zoltánra.

A Pest megyei Csobánkán vasárnap tartott időközi önkormányzati választáson Kollár-Farsang Kittit választották meg a település polgármesterének - derül ki a Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatokból.

Kollár-Farsang Kitti (független) 66,44 százalékkal nyerte meg a polgármesterválasztást - olvasható a valasztas.hu oldalon.

Az időközi választáson a választók 35,27 százaléka jelent meg.

Csobánkán azért tartottak időközi önkormányzati választást, mert a képviselő-testület május 20-án a feloszlatta magát.

A településen mintegy háromezer helybéli szavazhatott két független polgármesterjelöltre: Kollár-Farsang Kittire és Kelemen Zoltánra, aki a szavazatok 33,56 százalékát szerezte meg.

A hat képviselői helyért 15-en indultak.

Képünk illusztráció.

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Kezdőlap    Belföld    Kollár-Farsang Kitti vezeti tovább Csobánkát

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