Kollár-Farsang Kitti vezeti tovább Csobánkát

A Pest megyei Csobánkán vasárnap tartott időközi önkormányzati választáson Kollár-Farsang Kittit választották meg a település polgármesterének - derül ki a Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatokból.

Kollár-Farsang Kitti (független) 66,44 százalékkal nyerte meg a polgármesterválasztást - olvasható a valasztas.hu oldalon.

Az időközi választáson a választók 35,27 százaléka jelent meg.

Csobánkán azért tartottak időközi önkormányzati választást, mert a képviselő-testület május 20-án a feloszlatta magát.

A településen mintegy háromezer helybéli szavazhatott két független polgármesterjelöltre: Kollár-Farsang Kittire és Kelemen Zoltánra, aki a szavazatok 33,56 százalékát szerezte meg.

A hat képviselői helyért 15-en indultak.

Képünk illusztráció.