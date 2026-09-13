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Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök (k) érkezik a párt alapítványa, a Polgári Magyarországért Alapítvány hagyományos kötcsei találkozójára a kötcsei Dobozy-kúriához 2026. szeptember 12-én. Mögötte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Nyitókép: Máthé Zoltán

Ma este mindent elmond Orbán Viktor

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A jobboldal politikai küldetése változatlan, feladata pedig egy szuverén Magyarország megőrzése és ellenzékből történő újjászervezése – értékelte a politikai helyzetet Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a 25. alkalommal megrendezett kötcsei Polgári Piknik zártkörű rendezvényén.

Az mno.hu arról ír, hogy a volt miniszterelnök előadásában kifejtette, hogy meglátása szerint a Tisza Párt kormányzása a gazdasági és politikai kiszolgáltatottság növekedésével jár. Orbán Viktor felvázolása alapján a jelenlegi politikai berendezkedés egy „újkommunista digitális tanácsköztársaság”, amelyben Brüsszel tölti be a gyarmattartó szerepét, az ezt kiszolgáló eszközök között pedig a külföldi alapítványi hálózatokat, a titkosszolgálatokat, a brüsszeli forrásokat és a multinacionális vállalatokat nevezte meg.

Álláspontja szerint a jelenlegi kormányzat olyan megállapodást kötött az Európai Unióval, amely a nemzeti erők visszaszorítására irányul.

A Fidesz elnöke beszédében a választási kampányt formáló négy fő témakört – a gödi akkumulátorgyár környezeti hatásait, a „Zsolti bácsi-ügyet”, a korrupciós vádakat, valamint a Tisza gazdasági ígéreteit – egyaránt megalapozatlannak vagy megtévesztőnek minősítette. Mint fogalmazott, a gazdasági területen tett vállalásokról rövidesen beigazolódik, hogy nem tarthatók fenn.

Orbán Viktor kötcsei beszámolója szerint ugyanakkor már körvonalazódik a munkamegosztás: Bóka Jánosra a „védekezés”, míg saját magára a „támadó” szerepét osztja – erről már az index.hu ír.

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a kormányváltás óta eltelt száznapos türelmi időszak véget ért, a jobboldalnak pedig készen kell állnia a politikai küzdelemre. Értékelése szerint

a Tisza Párt jelenlegi politikai pozíciója nem tekinthető tartósnak, és a következő időszakban a támogatottsága megingatható.

A pártelnök a nemzeti oldal fő feladataként a jelenlegi berendezkedés működési mechanizmusainak feltárását, a felhozott állítások cáfolatát, valamint az egységes nemzeti tábor megszervezését jelölte meg.

Jön az interjú Bayer Zsolt műsorában

A rendezvényre érkezve Orbán Viktor a sajtó képviselőinek jelezte, hogy a kötcsei helyzetértékelésről és a meghirdetett nemzeti ellenállás részleteiről vasárnap a Hír TV-nek adott interjúban tájékoztatja majd a nyilvánosságot.

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Ma este mindent elmond Orbán Viktor

Ma este mindent elmond Orbán Viktor

A jobboldal politikai küldetése változatlan, feladata pedig egy szuverén Magyarország megőrzése és ellenzékből történő újjászervezése – értékelte a politikai helyzetet Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a 25. alkalommal megrendezett kötcsei Polgári Piknik zártkörű rendezvényén.
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