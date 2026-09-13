A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót és egy vonatot Ukrajnában – a nap hírei

Jövő héten három fontos törvényről dönthet az Országgyűlés az Alkotmánybírósággal, az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban – közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta elmondta, hogy hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslat, amely az ügynökakták szélesebb körű megismerését is lehetővé tenné. Tárgyalják az igazságügyi tárgyú törvények módosítását, amely megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Emellett az Alkotmánybíróság működését érintő szabályokat is módosítanák.

Biztonságban van az a 40 fős magyar csoport, amelyet a horvátországi Brac szigeten pusztító tűz miatt evakuáltak. A magyar külügyminisztérium tájékoztatása szerint a csoportot szombaton éjfél körül Milnából menekítették ki. Magyar állampolgárságú sérültekről nincs tudomásuk. A braci tűzesettel kapcsolatban 700 evakuáltról számol be a horvát sajtó. Ketten megsérültek, közülük egy 76 éves nő életveszélyes állapotban van.

Egy orosz drón teherautónak ütközött Ukrajna nyugati részén egy benzinkűton, közel a lengyel–ukrán határhoz. Az incidensben két teherautó is kigyulladt. A támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat valamennyi lengyel–ukrán határátkelőn. Egy orosz drón pedig eltalálta Ukrajnában a Kijev és Varsó között közlekedő személyszállító vonat mozdonyát akkor, amikor a szerelvény két kilométerre volt a lengyel határtól. Az incidensek miatt Donald Tusk miniszterelnök az illetékes miniszterek rendkívüli tanácskozását hívta össze.

Első alkalommal csatáztak ukrán és orosz tengeri drónok - közölte az ukrán haditengerészet. A tájékoztatás szerint egy ukrán tengeri drón géppuskájával elsüllyesztett egy orosz távirányított járművet a Fekete-tengeren. Az ukrán haditengerészet a történelem első tengeri drónok közötti összecsapásáról írt. Ukrajna és Oroszország is kifejlesztett különböző típusú, illetve harcászati célú távirányítású csónakokat, ezek között vannak robbanóanyaggal, rakétákkal, és géppuskákkal felszerelt változatok is.

A Kreml nem zárja ki annak lehetőségét, hogy októberben újra indulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások az ukrajnai rendezésről. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő arról számolt be, hogy az újdelhi BRICS-csúcstalálkozón Narendra Modi indiai miniszterelnök és Hszi Csin-ping kínai elnök is felajánlotta segítségét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai konfliktus megoldásához, míg az Egyesült Arab Emírségek kész Abu-Dzabiban helyszínt biztosítani a háromoldalú tárgyalásokhoz.

Ukrajnának fel kellene hagynia az orosz dízelinfrastruktúra elleni támadásokkal az amerikai elnök szerint. Donald Trump Írországban, egy golfklubban újságírók előtt megismételte, hogy várakozásai szerint az iráni konfliktus még az idén, nem sokkal a novemberben esedékes félidős amerikai választásokat követően lezárulhat, ami aztán az olajárak csökkenését eredményezheti. Kitért arra is, hogy támogatja Észak-Íroroszág kiválását Nagy-Britanniától és egyesülését Írországgal.

A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal hétfőn a skót, az északír és a walesi miniszterelnök Cardiffban. A kormányfők a walesi fővárosban memorandumot ír alá, amelyben követelik a brit kormánytól referendumok kiírásának lehetővé tételét. A példátlan csúcstalálkozó előtt, a három vezető nevében kiadott nyilatkozatában John Swinney skót kormányfő kiemelte, hogy most első ízben mindhárom országot függetlenségpárti miniszterelnök vezeti.

Megválasztotta Albin Kurti negyedik kormányát a koszovói parlament. A voksolást követően az új kabinet tagjai letették hivatali esküjüket. A Demokrata Párt, korábban közölte, hogy addig nem vesz részt a parlament ülésein, amíg az alkotmánybíróság nem foglal állást a törvényhozás megalakulásának ügyében. Albin Kurti programbeszédében azt ígérte, hogy a közszférában 1000 euró fölé emelik az átlagbért, megduplázzák a gyerekek után járó támogatásokat, és megkezdik a koszovói digitális valuta kialakítását.

Lezuhant és súlyosan megsérült egy siklóernyős Budapesten, a Hármashatárhegynél. Az Országos Mentőszolgálat ismertetése szerint a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba. Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője arról tájékoztatott, hogy a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.

Elhunyt Kardos Sándor Kossuth-díjas operatőr, rendező, fotográfus, a Nemzet Művésze, az Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Több mint harminc játékfilmet, több mint száz tévéfilmet, kisjátékfilmet fényképezett. Olyan filmek egyedi fényképezése kötődik hozzá, mint A kis Valentinó, az Álombrigád, A tanítványok, az Eldorádó az Egészséges erotika, a Glamour vagy A Hídember. Kardos Sándor 82 éves volt.