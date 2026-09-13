ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.55
usd:
313.44
bux:
152518.27
2026. szeptember 13. vasárnap Kornél
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivõje a fennállásának tizedik évfordulóját ünneplõ Eurázsiai Gazdasági Unió (EaEU) tagállami vezetõit tömörítõ Legfelsõbb Eurázsiai Gazdasági Tanács ülésén Moszkvában 2024. május 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Jevgenyija Novozsenyina

Októberben talán – szóba került a háromoldalú ukrajnai rendezés

Infostart / MTI

A Kreml nem zárja ki annak lehetőségét, hogy októberben újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások az ukrajnai rendezésről - jelentette Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő vasárnap a Rosszija 1 televíziónak.

"Nem zárjuk ki ezt a lehetőséget, egészen pontosan a közeljövőről beszélünk. Vagyis október sem zárható ki" - fogalmazott.

Peszkov közölte, hogy az újdelhi BRICS-csúcstalálkozón Narendra Modi indiai miniszterelnök és Hszi Csin-ping kínai elnök is felajánlotta segítségét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai konfliktus megoldásához.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója az Izvesztyija című lapnak nyilatkozva úgy vélekedett, hogy a területi kérdésben való "elmozdulás" esetén a szembenálló feleknek könnyebb lenne megegyezésre jutniuk. Emellett arról is beszámolt, hogy az Egyesült Arab Emírségek kész Abu-Dzabiban helyszínt biztosítani a háromoldalú tárgyalásokhoz.

"Számunkra ez a helyszín teljesen elfogadható"

– mondta.

Usakov az hangoztatta, hogy az ukrajnai konfliktus rendezésének lényegét továbbra is az a megegyezés képezi, amely tavaly augusztusban Putyin és Donald Trump amerikai elnök között létrejött az anchorage-i csúcstalálkozón. Hozzátette, hogy Moszkva a rendezés pozitív kimenetelére számít.

Az év elején Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna három tárgyalási fordulót tartott Abu-Dzabiban és Genfben.

Peszkov, a BRICS-csúcsról tudósító orosz újságíróknak nyilatkozva más témákról szólva egyebek között kijelentette, hogy egyelőre nem terveznek találkozót Putyin és a Szaúd-Arábia vezetése között.

Litvánia és hadgyakorlat

Reagált Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszternek arra a felvetésére is, hogy a NATO-nak "agresszív" hadgyakorlatot kellene tartania Kalinyingrád közelében, ami szerinte arra kényszerítené Moszkvát, hogy erőket csoportosítson át Ukrajnából. Peszkov leszögezte, hogy Oroszország minden szükséges lépést megtesz majd a balti exklávéja védelmében.

A Kreml szóvivője szerint a vilniusi kormány téved, amikor azt gondolja, hogy a nukleáris fegyverek telepítésére vonatkozó alkotmányos tilalom feloldása megnöveli Litvánia biztonságát. A Kreml szóvivője szerint a litván vezetés "nagy veszélyt" provokál ezzel.

"Egyszerűen nem értik. Célpontjává válnak majd a nukleáris fegyvereinknek" - mondta.

A szóvivő arra reagált, Gitanas Nauseda elnök törvényjavaslatot terjesztett elő az atomfegyvermentesség eltörléséről. Litvánia az egyetlen NATO-tagállam, amelynek alkotmányában ilyen tilalom szerepel.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Októberben talán – szóba került a háromoldalú ukrajnai rendezés

oroszország

ukrajna

tárgyalás

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lehet, hogy Amerika túl messzire megy a Kínától való függetlenedésben?

Lehet, hogy Amerika túl messzire megy a Kínától való függetlenedésben?
A TSMC amerikai beruházási programjának tervezett értéke 165 milliárd dollár. Ennyit érhet, hogy a világ legfontosabb chipellátási lánca kevésbé legyen kiszolgáltatva egyetlen geopolitikailag sérülékeny térségnek. A mögöttes logika kristálytiszta, a bizonytalan import stratégiai sebezhetőséget jelent. Ám ha Amerika és Kína túl önállóvá válna, azzal egy potenciális katonai konfliktus gazdasági fékjét is meggyengíthetik.
VIDEÓ
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.14. hétfő, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folytatja a tárgyalásokat Izrael és Libanon

Folytatja a tárgyalásokat Izrael és Libanon

Izrael és Libanon októberben Rómában folytatja a tárgyalásokat az amerikai közvetítéssel kötött biztonsági megállapodásról, amelynek célja a határ menti feszültség enyhítése – közölte az amerikai külügyminisztérium egyik tisztségviselője a Reuters hírügynökséggel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ismét a balekok között köthet ki Magyarország: gyűlnek a sötét fellegek a hazai gigaprojekt körül

Ismét a balekok között köthet ki Magyarország: gyűlnek a sötét fellegek a hazai gigaprojekt körül

Heti összefoglaló a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeiből: ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat.

BBC
Business Sport Travel Science
Russia hits Ukrainian train shortly after Boris Johnson and top European officials leave station

Russia hits Ukrainian train shortly after Boris Johnson and top European officials leave station

The former UK PM said "I don't know what warped logic drove Putin to blow up a stationary Ukrainian locomotive on the Polish border this morning".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 13. 17:55
Donald Trump felszólította Ukrajnát a támadások leállítására
2026. szeptember 13. 16:21
Nagyobb a baj, magyarokat is menekíteni kellett a horvát tűzvész elől
×
×