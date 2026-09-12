Több tízezer diák dolgozhatott a támogatott programban nyáron – itt vannak az adatok, hol

A fiatalok foglalkoztatására közel 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5,4 milliárd forintot biztosítottak.

Nádasné Rab Henriett foglalkoztatáspolitikai helyettes államtitkár kiemelte: a diákmunkának a gyakorlatszerzés mellett szocializációs szerepe is van, ami a munkaerőpiac számára mindenképp pozitív hozzáadott értéket hordoz.

„Intenzív munka kellett hozzá, hogy a kormányváltás után el tudjanak indulni a diákmunkás pályázatok. Mivel ez egy rendszeresen visszatérő program, volt bennünk kétség, mennyire jó, ha ugyanazok a szereplők lesznek a foglalkoztatók, és esetleg a foglalkoztatottak, mert hozzánk is eljutottak olyan esetek, amikor egy polgármester a fiát vagy az unokáját alkalmazta, akik aztán úgy kaptak fizetést, hogy be se jártak dolgozni. Attól viszont még nem visszaélésszerű a gyakorlat, ha valaki ugyanazt az öt diákot foglalkoztatja, mint előző nyáron” – fogalmazott Nádasné Rab Henriett.

A foglalkoztatáspolitikai helyettes államtitkár kiemelte: nagyon büszkék rá, hogy a csúszás ellenére is egy elég nagy létszámú diákközösséget sikerült támogatniuk abban, hogy munkát találjanak, főleg azért, mert jellemzően elsősorban azok vettek részt a programban, akik tanév közben nem dolgoznak.

Kifejtették, hogy

a programban résztvevő diákok több mint 80 százalékát idén nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is közel 5 ezren dolgoztak.

A mezőgazdaságban több mint 500, az erdőgazdálkodásban pedig mintegy 70 tanuló kapott munkát – fűzték hozzá, azzal együtt, hogy a legtöbb kérelem Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, valamint Somogy megyékbe érkezett be.