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Robert Lewandowski, a Bayern München német labdarúgóklub lengyel játékosa beszédet mond, miután neki ítélték az év legjobb csatárának járó trófeát az Aranylabda-gálán a párizsi Chatelet Színházban 2021. november 29-én. A díjat a France Football francia szaklap hagyományos évenkénti választása alapján ítélik oda.
Nyitókép: MTI/AP/Christophe Ena

„Ki a fenének képzeled magad, te idióta?!” – kérdezte az argentin világbajnok

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Robert Lewandowski nem kizárólag a gólja miatt került az érdeklődés középpontjában az Inter Miami elleni MLS-mérkőzésen.

A Chicago Fire és az Inter Miami összecsapása az MLS legnagyobb sztárjait hozta össze: az egyik oldalon a Bayern München legendája, Robert Lewandowski, a másikon pedig Lionel Messi, Luis Suárez és társai léptek pályára. Egy incidens azonban hamar bejárta az internetet.

Lewandowski már tíz perc elteltével megszerezte a vezetést a hazaiaknak. A Real korábbi sztárja, Casemiro a második félidő elején, a 48. percben egyenlített, és a mérkőzés végül ezzel az eredménnyel zárult.

A találkozó hajrájában aztán feszültté vált a hangulat. A 89. percben Lewandowski lökdösődésbe keveredett. Utóbb több vendégjátékos is körbevette a 38 éves csatárt, Messi argentin csapattársa, Rodrigo De Paul pedig mellkason taszította a lengyel játékost. Lewandowski mosolyogva reagált a konfrontációra, De Paul azonban láthatóan tovább akarta folytatni a vitát.

Egy videófelvétel tanúsága szerint De Paul ezekkel a szavakkal sértegette a lengyel válogatott gólrekorderét: „Ki a fenének képzeled magad, te idióta?! Én kétszer nyertem Copa Américát és világbajnokságot – te meg mit értél el?” Lewandowski kívülről nyugodtnak tűnt.

De Paul Messi oldalán 2021-ben és 2024-ben is megnyerte a Copa Américát, a jelenleg 32 éves játékos pedig 2022-ben, a katari világbajnokságon ért fel a csúcsra.

Lewandowski úriember. Nem kezdte el sorolni, hogy 2010 (!), tizenhat idényből mindössze kettő akadt, amelyben nem lett vagy német vagy spanyol bajnok. Hogy kétszer is elnyerte az európai aranycipőt, s minden bizonnyal csak azért nem lett aranylabdás is, mert abban az évben, a díj történetében példátlan módon, nem hirdettek győztest. Ezek szóra sem érdemesek…

Vélemény formált az ügyről Zlatan Ibrahimovic is: „Lewandowski nagyon higgadt volt – ezt tisztelem is –, de ha én lettem volna a helyében, lefejeltem volna az illetőt. Öt év múlva már senki sem fog De Paulról beszélni, Lewandowskiról viszont mindig fognak. Amit csak nyertek, azt Messinek és Di Maríának köszönhetik, nem pedig valami jött-menteknek.”

Még durvábban fogalmazott Pepe, a portugálokkal Eb-aranyat nyert egykori Real Madrid-védő: „Szerencséje, hogy nem a mi időnkben játszott; én talán kaptam volna egy piros lapot és némi eltiltást, ő viszont a következő hat hónapot kórházban tölti. Lewandowskit mindenki tiszteli és elismeri, ráadásul sokkal több trófeát nyert, mint De Paul. Ha Lewandowski kerül szóba, úgy emlékeznek majd rá, mint egy könyörtelen, klasszis csatárra; ha viszont De Paulra terelődik a szó, ő örökre Messi testőreként marad meg az emberek emlékezetében.”

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Kezdőlap    Sport    „Ki a fenének képzeled magad, te idióta?!” – kérdezte az argentin világbajnok

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