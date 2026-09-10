Betiltották az okosszemüvegeket ennek az európai fővárosnak az iskoláiban

Az intézkedéssel akarják elejét venni annak, hogy "a gyerekek a Meta adatgyűjtésének statisztáivá váljanak". A tilalom az tanintézmények minden szintjére és a teljes oktatási napra vonatkozik.

Julie Remen Midtgarden, oktatásért felelős oslói polgármesterhelyettes kijelentette, hogy a politikusokban "meg kell lennie a bátorságnak, hogy őszinték legyenek, miről is van szó valójában: a világ egyik leggazdagabb vállalata olyan terméket dobott a piacra, amelynek egész üzleti modellje azon alapul, hogy az ember ne tudja megállapítani, hogy mikor készítenek róla felvételt".