ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.67
usd:
314.71
bux:
149434.45
2026. szeptember 10. csütörtök Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Woman driving a modern car while wearing smart AI sunglasses, showcasing connected technology.
Nyitókép: Artur Debat/Getty Images

Betiltották az okosszemüvegeket ennek az európai fővárosnak az iskoláiban

Infostart / MTI

A norvég fővárosban adatgyűjtési aggályok miatt betiltották az okosszemüvegeket az iskolákban - közölte csütörtökön az oslói városvezetés.

Az intézkedéssel akarják elejét venni annak, hogy "a gyerekek a Meta adatgyűjtésének statisztáivá váljanak". A tilalom az tanintézmények minden szintjére és a teljes oktatási napra vonatkozik.

Julie Remen Midtgarden, oktatásért felelős oslói polgármesterhelyettes kijelentette, hogy a politikusokban "meg kell lennie a bátorságnak, hogy őszinték legyenek, miről is van szó valójában: a világ egyik leggazdagabb vállalata olyan terméket dobott a piacra, amelynek egész üzleti modellje azon alapul, hogy az ember ne tudja megállapítani, hogy mikor készítenek róla felvételt".

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Betiltották az okosszemüvegeket ennek az európai fővárosnak az iskoláiban

betiltás

norvégia

okosszemüveg

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter a V4-csúcson

Magyar Péter a V4-csúcson

A Visegrádi Négyek szövetsége újra él – ez a közös üzenete Robert Fico szlovák, Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Magyar Péter magyar miniszterelnök pozsonyi V4-csúcstalálkozójának, amelyen részt vesz az EU soros elnökségét betöltő Írország kormányfője, Micheál Martin is.
 

Magyar Péter „az egykori magyar koronázó városban”, Pozsonyban

Ezt üzeni az Európai Uniónak Magyar Péter

Szlovákia és Csehország folytatja a határvédelmi együttműködést, stabilizálódott a migrációs helyzet

VIDEÓ
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
Mikor bont pezsgőt egy borász? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.11. péntek, 18:00
Fejes Dániel
világbajnok kenus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szuperkórokozók és biológiai fegyverek fejlesztésére használták az AI-t, közbelépett az Anthropic

Szuperkórokozók és biológiai fegyverek fejlesztésére használták az AI-t, közbelépett az Anthropic

Az Anthropic AI-fejlesztő cég közlése szerint az idén több olyan kísérletet is megakadályozott, amelyek során kutatók a vállalat modelljeit biológiai fegyverek kifejlesztését potenciálisan elősegítő projektekhez próbálták felhasználni. A vállalat ugyanakkor elismerte, hogy nem minden esetben tudta egyértelműen megállapítani, jogszerű vagy rosszindulatú szándék állt-e a próbálkozások mögött - közölte a New York Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Húzós időszak vár a magyar dolgozókra: csendben trükköznek a cégek, erre nagyon ráfázhatunk

Húzós időszak vár a magyar dolgozókra: csendben trükköznek a cégek, erre nagyon ráfázhatunk

A 64. Közgazdász-vándorgyűlésen vezető szakértők értékelték a magyar gazdaság és a foglalkoztatás jelenlegi helyzetét.

BBC
Business Sport Travel Science
Can Trump really pay $5,000 to every American adult?

Can Trump really pay $5,000 to every American adult?

Analysts question if the US president's election year offer is workable, legal or affordable.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 10. 18:37
Svájcban megszűnik az „elvált” állapot
2026. szeptember 10. 17:49
Világszerte romlott a középiskolások olvasási képessége: két fő oka van
×
×