A börtönben mégsem tanulhat szakmát Őrsi Gergely II. kerületi polgármester

A II. kerület június 4. óta letartóztatásban lévő polgármeste, Őrsi Gergely könnyűszerkezet- és gipszkartonépítő képzésbe szeretett volna kezdeni. Erről az érintett számolt be szeptember elején.

Egy friss Facebook-posztjából azonban most az derül ki, hogy ezt mégsem engedik neki.

Mint írja: „az élet néha gátfutássá egyszerűsödik, ilyenkor nem a célt kell megváltoztatni, hanem át kell ugrani az akadályokat. Habár a fogvatartottak számára adott a lehetőség, hogy szakmát tanuljanak, nekem – miután a sajtót bejárta a hír – a büntetésvégrehajtás mégsem hagyta jóvá, hogy a könnyűszerkezet-és gipszkartonépítő képzést elkezdjem. Ha nem lehet tanfolyamon, akkor megtanulom könyvből. Tartom a vállalásomat: a kiengedésem után találkozunk a Széll Kálmán téri padoknál, a szerelés nem marad el!”

A polgármestert vesztegetési pénzek elfogadásával vádolja a Központi Nyomozó Főögyészség, Őrsi Gergely tagadja a bűncselekmény elkövetését.