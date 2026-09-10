ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.66
usd:
313.65
bux:
149541.87
2026. szeptember 10. csütörtök Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Építőipari tankönyv, amelynek fotóját Őrsi Gergely osztotta meg.
Nyitókép: Őrsi Gergely/Facebook

A börtönben mégsem tanulhat szakmát Őrsi Gergely II. kerületi polgármester

Infostart

Nem engedik a börtönben lévő Őrsi Gergelynek, hogy szakmát tanuljon. Erről maga az érintett adott hírt közösségi oldalán.

A II. kerület június 4. óta letartóztatásban lévő polgármeste, Őrsi Gergely könnyűszerkezet- és gipszkartonépítő képzésbe szeretett volna kezdeni. Erről az érintett számolt be szeptember elején.

Egy friss Facebook-posztjából azonban most az derül ki, hogy ezt mégsem engedik neki.

Mint írja: „az élet néha gátfutássá egyszerűsödik, ilyenkor nem a célt kell megváltoztatni, hanem át kell ugrani az akadályokat. Habár a fogvatartottak számára adott a lehetőség, hogy szakmát tanuljanak, nekem – miután a sajtót bejárta a hír – a büntetésvégrehajtás mégsem hagyta jóvá, hogy a könnyűszerkezet-és gipszkartonépítő képzést elkezdjem. Ha nem lehet tanfolyamon, akkor megtanulom könyvből. Tartom a vállalásomat: a kiengedésem után találkozunk a Széll Kálmán téri padoknál, a szerelés nem marad el!”

A polgármestert vesztegetési pénzek elfogadásával vádolja a Központi Nyomozó Főögyészség, Őrsi Gergely tagadja a bűncselekmény elkövetését.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A börtönben mégsem tanulhat szakmát Őrsi Gergely II. kerületi polgármester

ii. kerület

szakma

őrsi gergely

büntetésvégrehajtás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter a V4-csúcson Pozsonyban: a V4 újra él, Európának el kell döntenie, hogy csak túlélni akar vagy győzni

Magyar Péter a V4-csúcson Pozsonyban: a V4 újra él, Európának el kell döntenie, hogy csak túlélni akar vagy győzni
A Visegrádi Négyek szövetsége újra él – ez a közös üzenete Robert Fico szlovák, Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Magyar Péter magyar miniszterelnök pozsonyi V4-csúcstalálkozójának, amelyen részt vesz az EU soros elnökségét betöltő Írország kormányfője, Micheál Martin is. Magyar Péter elutasította, hogy Európa ideológiai kérdések megvitatásával töltse az idejét, a gyakorlati megoldások keresésével lehet szerinte profitálni. Amit a V4-ek vállalnak, szerinte keresztül fogják vinni.
 

Magyar Péter „az egykori magyar koronázó városban”, Pozsonyban

Ezt üzeni az Európai Uniónak Magyar Péter

Szlovákia és Csehország folytatja a határvédelmi együttműködést, stabilizálódott a migrációs helyzet

Kármán András: a hiteles gazdaságpolitika első feltétele az őszinteség

Kármán András: a hiteles gazdaságpolitika első feltétele az őszinteség

A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését, de nem a családok vagy a vállalkozások, illetve nem is az egészségügy, oktatás rovására, hanem a pazarló állam visszavágásából. A végső cél a bizalom helyreállítása – mondta Kármán András pénzügyminiszter a 64. Közgazdász-vándorgyűlésen Egerben.
 

Varga Mihály a Közgazdász-vándorgyűlésen: nem gyors, hanem sikeres euróbevezetés kell

VIDEÓ
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
Mikor bont pezsgőt egy borász? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Németországi AfD-áttörés: mi jön most? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.10. csütörtök, 18:00
Koji László
az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Még annál is nagyobb az árcsökkenés a boltokban, mint az inflációs adatok mutatják

Még annál is nagyobb az árcsökkenés a boltokban, mint az inflációs adatok mutatják

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben február óta tartó árcsökkenés figyelhető meg, júliusban a bolti árszint éves összevetésben már 2,3 százalékkal esett. Bár a teljes infláció augusztusban is alacsony, 1,3 százalékos lett, a szolgáltatások 5 százalékos drágulása továbbra is felfelé húzza az átlagot. Az MNB szerint az árrésstop azonnali megszüntetése sem emelné az inflációt a jegybanki cél fölé, mivel a kiskereskedők nagyrészt alkalmazkodtak a korlátozásokhoz. Az árak mérséklődésében a forint erősödése is fontos szerepet játszik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ettől rettegnek most leginkább a magyarok: még az inflációnál is többen félnek a kevés nyugdíjtól

Ettől rettegnek most leginkább a magyarok: még az inflációnál is többen félnek a kevés nyugdíjtól

Az inflációtól való szorongás érezhetően mérséklődött, és a majdani nyugdíj összege vált az egyik legnyomasztóbb aggodalommá a magyarok körében.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says every adult American will get $5,000 if Republicans win midterms

Trump says every adult American will get $5,000 if Republicans win midterms

Speaking at a party convention, the US president gave no details on how the plan would work or where the money would come from.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 10. 17:01
Leslie Mandoki: a koncert elmaradt, visszakérik az előleget
2026. szeptember 10. 16:37
Jelentős változás jön a Gránit Banknál
×
×