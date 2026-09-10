Manpower: öt éve nem volt ilyen pozitív várakozás a munkaerőpiacon

A ManpowerGroup a világ 42 országában, csaknem 40 ezer munkáltató körében folytatta le negyedéves felmérését, amelyben Magyarországon 525 munkáltató reprezentatív mintájában szereplőket kérdezték meg negyedik negyedéves munkaerő-felvételi szándékaikról.

A létszámnövekedést, illetve -csökkenést előrejelző cégek számának különbségéből származtatott

nettó foglalkoztatási mutató plusz 24 százalékos átlagos értéket ért el, az előző negyedévit 9 százalékponttal, az egy évvel korábbit pedig 16 százalékponttal haladta meg.

Az egyes szektorokat tekintve megállapították, hogy jóval az átlag feletti lehet a létszámnövekedés

a pénzügy és biztosítás,

az információs szektor,

a gyártás,

az építőipar, illetve

a kereskedelem és logisztika

területén.

Kiemelkedő mértékben javult az autóipar várakozása, ahol most a cégek 25 százaléka létszámbővítést tervez,

míg az előző negyedévben még túlsúlyban voltak azok a munkáltatók, amelyek elbocsátásokon gondolkodtak.

Területi bontásban az országos átlagnál jobbak a munkáltatók várakozásai

az Észak-Alföldön,

Nyugat-Dunántúlon, illetve

Közép-Magyarországon.

Ezzel szemben a Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon és a Közép-Dunántúlon jóval az átlag alatt van a létszámnövekedést tervezők száma. Budapesten és a Dél-Dunántúlon pedig az országos átlag körüli mértékben terveznek többen munkaerő-felvételt, mint elbocsátást.

Cégméret alapján valamennyi kategóriában létszámnövelési szándékot tapasztaltak, jelezték azonban, hogy az 1000–5000 közötti létszámmal rendelkezők az átlagnál nagyobb mértékben, míg az 5 ezernél több alkalmazottal rendelkezők visszafogottan terveznek munkaerő-felvételt.

A felmérésből az is kiderült, hogy az elmúlt egy évben a válaszadó

magyarországi cégek 34 százalékánál változatlan maradt az alkalmazottak száma a 12 hónappal korábbi állapothoz képest,

miközben 24 százalékuk létszámcsökkenésről,

42 százalékuk pedig létszámbővülésről számolt be.

Az előző negyedévhez képest nemzetközi téren 2 százalékponttal javultak a kilátások a munkaerőpiaci mozgásokat illetően, a mutatószám 29 százalék. Visszaesést a vizsgált 42 ország egyikében sem várnak. Európában és a Közel-Keleten a világátlagtól jóval elmaradó a várakozás, míg Indiában, Brazíliában, Mexikóban várják a legnagyobb arányú állománybővülést a munkáltatók.

A ManpowerGroup 1962-től folyamatosan, évente négy alkalommal készíti el Employment Outlook Survey kimutatását.