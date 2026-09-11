Elmarad a nagyon várt flúgos futam Tatán, pedig őrült "járművekkel" készültek az indulók

A különleges tákolmányok és bolondos hajók idén nem lepik el az Által-ért, a hagyományos rendezvény ezúttal elmarad. A Mikoviny Sámuel Evezős Emléktúra szervezői a vízügyi szakemberekkel egyeztetve döntöttek úgy, hogy a rendkívül kevés víz miatt nem tudják biztonságosan megtartani az Által-éri Vízitúra idei flúgos futamát – számolt be róla a kemma.hu.

A döntés különösen fájó lehet azoknak, akik évről évre várják az Által-ér különleges vízitúráját. A rendezvény ugyanis messze nem egy hagyományos evezős program: a résztvevők saját készítésű, meghökkentő vízi járművekkel vágnak neki a több mint tíz kilométeres távnak.

Az elmúlt években többek között Trabant, óriás gumikacsa és még ugrálóvár is feltűnt a vízen. A cél nem feltétlenül a gyorsaság, hanem sokkal inkább a kreativitás, a jókedv és az, hogy a különleges hajók eljussanak Dunaalmásig.