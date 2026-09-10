Az EP Patrióta-frakciója támogatja az uniós források feltétel nélküli kifizetését Magyarországnak

Az MTI-hez eljuttatott közleményében a képviselőcsoport hangsúlyozta: a Patrióta-frakció szerint nemcsak a helyreállítási alap forrásait, hanem a magyaroktól eddig elvett kohéziós pénzek teljes összegét is feltételek nélkül és azonnal ki kell fizetni a magyar embereknek.

Közölték azt is, hogy

a Fidesz-KDNP javaslatai a Közös Agrárpolitika (KAP) költségvetését 2,5 milliárd euróval emelnék, több pénzt adnának a fiatal gazdálkodók, a borágazat és a méhészet támogatására.

A Patrióta-frakció is a jelenlegi 450 millió euróról 900 millió euróra növelné a gazdák kártalanítására létrehozott uniós válságalapot. A javaslatot az EP Mezőgazdasági Bizottságában (AGRI) "a néppárti-baloldali nagykoalíció" egyszer már leszavazta - írták.

„Sajnos a tiszás képviselők közül senki nem tartotta fontosnak, hogy részt vegyen az erről szóló szavazáson, reméljük az újabb patrióta kezdeményezést majd támogatni fogják" - fogalmaztak.

A Patrióta-frakció követeli, hogy hagyjanak fel a tagállamok ideológiai alapú politikai zsarolásával, ezért 250 millió euró elvonására lenne szükség a baloldali aktivista és civil szervezeteket támogató uniós költségvetési keretektől - tették hozzá.