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A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (elsõ sor, k) a Patrióták európai párt EU-csúcs elõtt tartott találkozóján Brüsszelben 2025. december 17-én. Mellette Marine Le Pen, a francia ellenzéki Nemzeti Tömörülés (RN) frakcióvezetõje, Andrej Babis cseh miniszterelnök, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke és Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke (b2-j3), mögötte Geert Wilders, a holland jobboldali Szabadságpárt (PVV) vezetõje és Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság egészségügyért és állatjólétért felelõs tagja (j4-j5).
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Az EP Patrióta-frakciója támogatja az uniós források feltétel nélküli kifizetését Magyarországnak

Infostart / MTI

A Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoport múlt héten benyújtott költségvetési módosító indítványait támogatva a Patrióták Európáért EP-frakció is a Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli és azonnali kifizetését követeli - közölte a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja csütörtökön.

Az MTI-hez eljuttatott közleményében a képviselőcsoport hangsúlyozta: a Patrióta-frakció szerint nemcsak a helyreállítási alap forrásait, hanem a magyaroktól eddig elvett kohéziós pénzek teljes összegét is feltételek nélkül és azonnal ki kell fizetni a magyar embereknek.

Közölték azt is, hogy

a Fidesz-KDNP javaslatai a Közös Agrárpolitika (KAP) költségvetését 2,5 milliárd euróval emelnék, több pénzt adnának a fiatal gazdálkodók, a borágazat és a méhészet támogatására.

A Patrióta-frakció is a jelenlegi 450 millió euróról 900 millió euróra növelné a gazdák kártalanítására létrehozott uniós válságalapot. A javaslatot az EP Mezőgazdasági Bizottságában (AGRI) "a néppárti-baloldali nagykoalíció" egyszer már leszavazta - írták.

„Sajnos a tiszás képviselők közül senki nem tartotta fontosnak, hogy részt vegyen az erről szóló szavazáson, reméljük az újabb patrióta kezdeményezést majd támogatni fogják" - fogalmaztak.

A Patrióta-frakció követeli, hogy hagyjanak fel a tagállamok ideológiai alapú politikai zsarolásával, ezért 250 millió euró elvonására lenne szükség a baloldali aktivista és civil szervezeteket támogató uniós költségvetési keretektől - tették hozzá.

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Kezdőlap    Külföld    Az EP Patrióta-frakciója támogatja az uniós források feltétel nélküli kifizetését Magyarországnak

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