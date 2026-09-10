Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe

Martí Zoltán az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében tudatta: nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután az elmúlt napokban a kormánypárt egyértelművé tette, a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését a testületbe.

"Nem kívánok sem politikai perpatvarok középpontjába kerülni, sem előre eldöntött bizottsági ülések bohózatba illő szereplője lenni"

– fogalmazott.

Mint írta, szomorúan veszi tudomásul a művelődési bizottság kormánypárti tagjainak döntését. Azt szakmailag nem tartja megalapozottnak, és - álláspontja szerint - az a szokásjoggal is teljesen szembemegy.

"Egyetlen kifogásuk az volt, hogy a közmédiában dolgoztam korábban, semmilyen más aggályt nem fogalmaztak meg személyemmel kapcsolatban heteken keresztül" - közölte az újságíró.

Martí Zoltán a közleményében nehezen megmagyarázhatónak nevezte, hogy ha a testületnek nem lehet olyan tagja, aki a közmédiának volt korábban munkatársa, akkor ezt miért nem rögzítették annak létrehozásakor. Ha pedig ez nem akadály, akkor milyen oka van a mostani döntésnek? - tette fel a kérdést.

A Független Közmédia Testület kilenc helyéből hatot szeptember 8-án betöltött az Országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormányoldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bayer Judit lesz a grémium elnöke.

A testület három tagját az ellenzéki frakciók jelölhették, de a parlament művelődési bizottsága két fordulóban sem támogatta, hogy a közmédia-testület tagja legyen Martí Zoltán, valamint a Fidesz által jelölt Siklósi Beatrix televíziós és rádiós szakember, valamint a Mi Hazánk által javasolt Moys Zoltán médiaszakember, a Hazajáró műsor létrehozója.

Radnai Márk (Tisza), a bizottság alelnöke korábban közölte: a "felkészült, hiteles, szakmailag és emberileg alkalmas" személyeket támogatni fogják a testületbe, de ha nem ajánl ilyeneket az ellenzék, a fennmaradó helyeket a médiaszakmai szervezet jelöltjeivel töltik fel.