Karácsony Gergely bejelentette, szeptembertől indul a Margitszigeten a "figyelő" szolgálat

Karácsony Gergely emlékeztetett, már Budapest nyolc fontos közterületén, a Boráros téren, a Baross téren, Blaha Lujza téren, az Etele téren, Deák téren, az Örs vezér téren, a Kőbánya-Kispest vasútállomásnál és a Széll Kálmán téren van már térgondnok, akiket a "terek szemeinek és lelkeinek" nevezett.

Figyelnek, ha valami elromlik, segítenek, ha valaki rosszul van, azonnal jelzik a problémákat és ügyelnek a tisztaságra is - mondta a főpolgármester, aki bemutatta azt az elektromos járművet is, amellyel a Margitsziget térgondnokai járják majd be a területet.