Átszervezés: így működik majd a TEK és a rendőrség a jövőben

Nyilvánosságra került a miniszteri rendelettervezet a rendőrség feladatellátásának racionalizálására, a változtatások főként a Terrorelhárítási Központ (TEK) tevékenységének átszervezésére vonatkoznak.

A cél a párhuzamosságok megszüntetése, a költséghatékonyság növelése, valamint a TEK speciális képességeinek megőrzése az általános rendőrségi rendszerbe való integrálással – olvasható a kormany.hu oldalon.

A tervezet módosítja a kapcsolódó rendeleteket honvédelmi, közegészségügyi-járványügyi és gépjármű-üzemben tartási területeken, továbbá a három hónapot meg nem haladó vízumkiadási eljárások egyeztetési rendjét.

A szabályozásra azért került most sor, mert a Kormány egységes rendőrségi feladatellátást kíván megvalósítani a 2026-ban elfogadott törvényi háttérhez igazodva, elősegítve ezzel a hatékonyabb működést és a szervátalakítást.

A legfontosabb változtatások:

– A Terrorelhárítási Központ és az Országgyűlési Őrség integrálása az általános rendőrségi szerv szervezetébe a párhuzamosságok megszüntetése érdekében.

– A terrorizmussal kapcsolatos vízumegyeztetési folyamatban a „terrorizmust elhárító szerv” helyett a Nemzeti Nyomozó Iroda terrorfelderítési egysége szerepel, hogy a releváns információkon alapuló döntések szülessenek.

– A rendőrség honvédelmi feladatai közé beépül a védett személyek és létesítmények kitelepítése, valamint a befogadó helyek biztosítása.

– Hatályon kívül helyezik a TEK speciális alcímét a honvédelmi rendeletben, és integrálják a TEK feladatait az általános rendőrségi honvédelmi feladatok közé.

– A közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési rendelet melléklete kiegészül a Nemzeti Nyomozó Iroda közegészségügyi felügyelői pozícióival, és a TEK vonatkozó szabályai koherensen módosulnak.

– A szolgálati járművekre vonatkozó szabályozásban a TEK megnevezése az általános rendőrségi szerv részeként jelenik meg.

A rendelet 2026. október 1-jén lép hatályba.