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Régészek által feltárt maradványok a földben, egy lelőhelyen.
Nyitókép: Unsplash

Öt ismeretlen gyermek maradványaira bukkantak Kerepesen

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Az öt gyermek – köztük egy csecsemő – maradványai egy jelöletlen sírból bukkantak elő a helyi temetőben végzett munkálatok során. Egyszerre halhattak meg, legalább száz évvel ezelőtt, az önkormányzattól pedig most megkapták a végtisztességet.

A rutinmunkának induló tereprendezés váratlan és megrázó felfedezéssel zárult a Pest vármegyei Kerepesen: a temetőben egy teljesen ismeretlen, dokumentálatlan sírhelyre bukkantak – írja a blikk.hu, hozzátéve, hogy a területen már 800 évvel ezelőtt is temetkeztek, erről a konkrét nyughelyről viszont sem a helytörténészek, sem a temetői dolgozók nem tudtak.

A lap információi szerint a maradványok méretéből azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy kisgyerekekről van szó.

Az állapotuk alapján legkevesebb 80-100 évvel ezelőtt hunytak el, ugyanis a földben a csontokon kívül semmi nem maradt, a koporsóik és a ruházatuk is teljesen elenyészett.

Kerepes polgármestere, Gyuricza László a helyzetet a második világháborús Attila-védvonalnál megtalált elesett katonák maradványaihoz hasonlította, ahol ennyi idő után még a ruházat is megőrződött a földben. Ez alapján biztosra vehető, hogy nem egy közelmúltban, titokban elkövetett bűncselekmény áldozataira bukkantak.

A gyermekek halálának oka valószínűleg örök rejtély marad, ám maga a sír elárul némi információt az esetről: a testeket nem sietve, egymásra halmozva hantolták el, ahogy azt például egy háborús vészhelyzetben tették volna, hanem rendezetten, egymás mellett helyezték őket el.

Tekintve, hogy egyetlen sírban feküdtek, szinte biztosra vehető, hogy egyszerre haltak meg – ez akár betegségre vagy járványra is utalhat.

A kerepesi önkormányzat gondoskodott róla, hogy méltó újratemetést kapjanak a maradványok, és az ismeretlen gyermekek egy névtelen sírkeresztet is kaptak. „A polgármesteri munkám legszomorúbb kötelezettségét teljesítettem” – fogalmazott Facebook-posztjában Gyuricza László, hozzátéve, hogy a névtelen áldozatoknak most végre biztosítani tudták a valódi, háborítatlan végső nyughelyet.

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