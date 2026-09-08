Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány – a nap hírei

Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány – jelentette be a külügyminiszter. Az orosz külügyminisztérium szóvivője közölte: Moszkva kemény választ fog adni a lépésre. A magyar hatóságok szerint a diplomaták a Bécsi Egyezmény alapján nem elfogadható tevékenységet folytattak Magyarországon, a kiutasítás azonban nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Moszkva kemény választ helyezett kilátásba.

Elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot a kormány, amelyben a helyi közösségek dönthetnek arról, milyen fejlesztésekre fordítsák a támogatást – jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter szerint 10 településenként évente 1 milliárd forintos keretet biztosítanak, és nem Budapestről mondják meg, mire költsék a pénzt. Bejelentette azt is, hogy a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célzó javaslaton dolgoznak.

Rekordot döntött az államháztartás havi hiánya augusztusban: 2311,2 milliárd forintos mínuszt mért a Pénzügyminisztérium. Az első nyolc hónapban pedig 5169,1 milliárd forint volt a deficit. A kiugró augusztusi hiányból 2186,9 milliárd forintot az uniós helyreállítási programok előfinanszírozása okozott.

Augusztusban 1,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest, júliushoz viszonyítva pedig 0,2 százalékos volt a növekedés – közölte a KSH. Az éves infláció júliusban 1,2 százalék volt. Az augusztusi 1,3 százalékos infláció mértékével emelkednek az útdíjak jövőre.

A személyautókra szóló éves országos matrica 62 560 forint lesz, a megyei matrica 7280 forintba kerül majd. A pótdíjak is emelkednek.

Feljelentést tett a Miniszterelnökség a Szuverenitásvédelmi Hivatal 2024 és 2026 közötti kommunikációs költései miatt, hűtlen kezelés gyanújával, ismeretlen tettes ellen. A hivatal működésének alig két és fél éve alatt ugyanis mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költöttek kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál.

Hatósági ellenőrzést indít a Gondosóra program kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – közölte a szervezet elnöke. A tudományos és technológiai miniszter a múlt héten jelezte, hogy az előző kormány alatt a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás miatt fordul a hatósághoz.

Új pályázatot írt ki a hazai szélerőművek fejlesztésére a kormány, de az első új turbinák legkorábban 2030 őszén csatlakozhatnak a hálózathoz. A pályázat 700 megawattnál valamivel nagyobb új kapacitás kiépítését teheti lehetővé, miközben 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi új szélerőművi kapacitással számolnak.

Kotrással biztosították a Kelenföldi Erőmű vízellátását a rekordalacsony dunai vízállás miatt – közölte a fővárosi Erőmű. A Lágymányosi-öböl egy szakaszán 50-100 centiméterrel mélyítették a medret. E közben a fővárosban történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Budapestnél, ahol a mérőműszerek délre mindössze 1 centimétert mutattak ma

Megszavazta az Országgyűlés, hogy a vármegyéket újra megyének, a főispánokat pedig kormánymegbízottaknak hívják. Az ellenzéki Mi Hazánk, KDNP és Fidesz képviselői nemmel voksoltak.

Újabb csődelkerülő lépésre kényszerült a főváros – írja a Népszava. A lap szerint Karácsony Gergely főpolgármester hozzájárult az ArrivaBus szeptembertől esedékes, 9 milliárd forint értékű számláinak 2027 márciusára halasztásához.

Januártól megkezdődhet a gyermekvédelmi szakellátás szervezeti átalakítása, amelyben a jelenlegi vezetők segítik az átmenetet, de nem kapnak automatikus felhatalmazást a későbbi irányításra – közölte a szociális minisztérium. Az új rendszerben csökkentenék a központosítást és több döntést adnának vissza az intézményeknek, a vezetői posztokról pedig új döntések születnek.

Elmaradt az OECD-átlagtól a magyar 15 évesek teljesítménye a 2025-ös PISA-felmérésen – közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. A magyar diákok szövegértésből 452, matematikából 459, természettudományból pedig 480 pontot értek el, az OECD-átlag 461, 463, illetve 486 pont volt.

Október 1-jei hatállyal lemondott az Oktatási Hivatal elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról Brassói Sándor. Közölte, hogy döntésének elsősorban emberi okai vannak. A távozó vezető 2020 szeptembere óta állt a hivatal élén.

6 tagot választott az Országgyűlés a Független Közmédia Testületbe, amelynek elnöke Bayer Judit lett. A testületbe bekerült Bálint Viktor, Hargitai Miklós, Kollár Árpád, Sükösd Miklós és Szabó György is, a 9 helyből azonban 3 továbbra is betöltetlen maradt.

Az Egyesült Államok az ukrajnai háború további elhúzódására számít, emiatt az Ukrajnának szánt hosszú távú európai támogatás fenntartását sürgeti. A kijevi vezetést támogató országok virtuális miniszteri ülésén az amerikai hadügyminisztérium államtitkára azt mondta, hogy Oroszország „újraépíti” erőit és védelmi ipari kapacitásait.

Az ukrán elnök arra számít, hogy szeptember 20-a körül találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztet, hogy szeptember 22-én New Yorkban megkezdődnek az ENSZ Közgyűlésének magas szintű vitái, amelyeken az ukrán államfő hagyományosan részt vesz.

Patriot rakétákat és egyéb légvédelmi eszközöket szállít Ukrajnának az Egyesült Királyság. A londoni védelmi minisztérium tájékoztatása szerint Nagy-Britannia 100 millió fontos légvédelmi csomagot állított össze.

Több tucatnyi iráni légiipari vállalatra vezetett be szankciót az Egyesült Államok, az ország elleni gazdasági lépései részeként. A washingtoni pénzügyminisztérium közleménye szerint 36 vállalkozás esik az új büntetőintézkedések hatálya alá.

Leállítaná a kanadai Bombardier repülőgépeinek amerikai importját Donald Trump, újabb fejezetet nyitva az Egyesült Államok és Kanada kereskedelmi vitájában. Az amerikai elnök szerint a Bombardier gépei nem elég jók, és azt követeli, hogy a gyártó az Egyesült Államokban termeljen, ha hozzá akar férni az amerikai piachoz.