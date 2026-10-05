Gázpalackot találtak a Dávid-szobornál, akcióba léptek a tűzszerészek

A tűzszerészek vizsgálata szerint ártalmatlan volt a gázpalack, amelyet Michelangelo Dávid-szobra szabadtéri bronzmásolatánál találtak meg hétfő reggel – közölte a firenzei polgármester, Sara Funaro.

A szobor a Michelangelóról elnevezett téren áll, egy városra néző panorámás teraszon. A gázpalackot reggel fél nyolc körül, a firenzei köztisztasági hivatal egyik dolgozója vette észre, és azonnal értesítette a hatóságokat. A fegyveres erők tűzszerészeinek vizsgálata szerint a palack ártalmatlan volt. A teret azóta már megnyitották a látogatók előtt. A csendőrség a köztéri kamerák segítségével igyekszik azonosítani azokat, akik a palackot a szobornál hagyták.

Az 1504-ben felavatott Dávid-szobor márvány eredetije 1873-ig Firenze központi terén, a Palazzo Vecchio palota előtt állt, azóta a Gallerie dell'Accademia múzeumában látható. Az eredeti helyére 1910-ben márványmásolat került a Signoria-térre.

A Michelangelo-tér teraszán a szobor bronzmásolata áll.