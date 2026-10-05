Világ az óriásplakátok után – Tiszta szabályokat követel a Reklámszövetség a közterületi helyzettel kapcsolatban

Gazdasági károkat okoz a szabályozási bizonytalanság a közterületi reklámpiacon, mert akadályozza a jövő évi kampányok és médiabüdzsék tervezését, valamint bizonytalanná teszi a hosszú távú szerződéseket – állítja a Magyar Reklámszövetség Közterületi Tagozata közleményében, amelyben azt kifogásolja, hogy nem jelentek meg a közterületi reklámpiac jövőjét meghatározó végleges részletszabályok.

A szervezet hangsúlyozta: a közterületi reklámpiac működése hónapokkal előre tervezett kampányokra, éves keretszerződésekre és hosszabb távú kapacitáslekötésekre épül. Októberben már folyik a következő év tervezése, és

ha nem lehet tudni, hogy néhány hónap múlva melyik reklámeszközök maradhatnak fenn, és hol, milyen feltételekkel lehet azokon reklámozni, a piac szereplői nem tudnak megalapozott döntést hozni

a kampányfoglalásokról, a beruházásokról, a szerződéses kötelezettségekről vagy a foglalkoztatásról.

A reklámszövetség iparági összesítése szerint a közterületi reklámpiac éves reklámköltése mintegy 37,3 milliárd forint, és több mint 20 700 ember, illetve család megélhetése kapcsolódik közvetlenül vagy közvetetten a szektorhoz. A kormányzati hatásvizsgálat is 1140 fős foglalkoztatáscsökkenéssel, 3,4 milliárd forint kieső adóbevétellel, valamint ingatlantulajdonosok és beszállítók bevételkiesésével számolt – emlékeztettek.

A reklámszövetség közterületi tagozata felidézte: augusztus 5-én részletes szakmai javaslatcsomagot adtak át a Közlekedési és Beruházási Minisztériumnak. Az anyag nem a piacrendezés célját vitatja, támogatja a rendezett településképet, a jogszerűtlen reklámeszközök felszámolását és az ellenőrizhetőbb piac kialakítását. Ugyanakkor differenciált szabályozást, ellenőrzött nyilvántartást és a jogszerűen működő reklámeszközök esetében kiszámítható átmeneti időszakot javasol – hívták fel a figyelmet.

A tagozat nyilvánosságra hozta szakmai anyagait, és kezdeményezi, hogy a kormány és a szakmai szereplők mielőbb folytassák az érdemi egyeztetést – közölték.

A reklámszabályozási reformot Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter májusban jelentette be, a közterületi reklámozás szabályait átalakító törvényt június végén fogadta el az Országgyűlés.