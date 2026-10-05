ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.29
usd:
327.44
bux:
141872.44
2026. október 5. hétfő Aurél
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Légi felvétel a kárpátaljai Ungvárról.
Nyitókép: Unsplash

Ukrán csatlakozás: a nemzeti kisebbségek jogainak helyreállítása követelmény, nem pedig ajánlás

Infostart / MTI

Ukrajna európai uniós csatlakozásához a koppenhágai kritériumok értelmében a nemzeti kisebbségek jogainak helyreállítása követelmény, nem pedig ajánlás - jelentette ki Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője hétfőn Strasbourgban.

Az ukrajnai humanitárius helyzettel foglalkozó uniós parlamenti vita keretében a kárpátaljai származású politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy a háború kezdete óta legalább 17 ezer civil vesztette életét Ukrajnában. Kiemelte: a szenvedés nem csökken, 2026 első nyolc hónapjában több civil halt meg vagy sebesült meg, mint az előző évben összesen. Ferenc Viktória szerint Ukrajnában az emberek nap mint nap azt kérdezik, mikor lesz vége a háborúnak, és hol vannak azok a döntéshozók, akik a békéért szólalnak fel és tesznek is érte.

A képviselő arról is beszélt, hogy Kárpátalján járva saját szemével látta a gyászoló településeket és a katonasírokkal teli temetőket, amelyekben magyar férfiak is nyugszanak. Elmondása szerint idősektől, anyáktól és feleségektől is kétségbeesett beszámolókat hallott arról, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a férfi családtagok távollétében.

Ferenc Viktória arra is kitért, hogy jogtalan besorozások következtében olyanokat is a frontra visznek, akik egyébként mentesülnének a katonai szolgálat alól, vagy halasztással rendelkeznek. Hozzátette: egyre több beszámoló érkezik szerinte ilyen esetekről, valamint súlyos, rendszerszintű emberi jogi jogsértésekről.

A politikus bírálta az európai döntéshozókat, akik szerinte hallgatnak ezekről az esetekről. Hangsúlyozta: Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatában a koppenhágai kritériumok alapján a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása követelmény.

„Ha Ukrajna lakossága valóban olyan fontos önöknek, mint ahogy mondják, akkor itt az ideje, hogy a béke érdekében cselekedjenek" – fogalmazott Ferenc Viktória.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Ukrán csatlakozás: a nemzeti kisebbségek jogainak helyreállítása követelmény, nem pedig ajánlás

ukrajna

kisebbségek

koppenhága

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

Mikor kezdődött Pesten a tőzsdei kereskedés és milyen papírokat jegyeztek egykoron? Hogyan hatott a börze a századforduló gazdaság fejlődésére, és miként teljesített a magyar tőzsde nemzetközi összevetésben? S egyáltalán: milyen pénznemben bonyolították az adásvételeket Magyarország történetének különböző korszakai során?
VIDEÓ
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.06. kedd, 18:00
Brenzovics László
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan húzás a SpaceX-től: gigantikus vezetékkel biztosítják a rakéták üzemanyagát

Váratlan húzás a SpaceX-től: gigantikus vezetékkel biztosítják a rakéták üzemanyagát

Földgázvezeték építését tervezi Floridában Elon Musk űrvállalata, a SpaceX, hogy biztosítsa a Cape Canaveralból induló Starship rakéták üzemanyag-ellátását – derül ki a floridai közműhatósághoz benyújtott hatósági dokumentumokból - jelentette a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar autós bukhatja a műszakit: minden hatodik kocsinál komoly hibát találtak az ellenőrök

Rengeteg magyar autós bukhatja a műszakit: minden hatodik kocsinál komoly hibát találtak az ellenőrök

Több száz járművet ellenőriztek, és akadtak olyanok is, amelyek károsanyag-kibocsátása többszörösen túllépte a határértéket.

BBC
Business Sport Travel Science
No 10 insists RAF Fairford is safe after US withdraws bombers

No 10 insists RAF Fairford is safe after US withdraws bombers

US media reported a new threat led to the bombers being removed on Sunday, following an incident near the base last week.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 5. 19:13
Financial Times: Magyarország nem emel akadályt az ukrán EU-tárgyalások újabb, technikai jellegű szakaszának elkezdése elé
2026. október 5. 18:20
Felszállás közben egy zebrának ütközött a repülő, kényszerleszállás lett a vége
×
×