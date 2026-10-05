Ukrán csatlakozás: a nemzeti kisebbségek jogainak helyreállítása követelmény, nem pedig ajánlás

Az ukrajnai humanitárius helyzettel foglalkozó uniós parlamenti vita keretében a kárpátaljai származású politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy a háború kezdete óta legalább 17 ezer civil vesztette életét Ukrajnában. Kiemelte: a szenvedés nem csökken, 2026 első nyolc hónapjában több civil halt meg vagy sebesült meg, mint az előző évben összesen. Ferenc Viktória szerint Ukrajnában az emberek nap mint nap azt kérdezik, mikor lesz vége a háborúnak, és hol vannak azok a döntéshozók, akik a békéért szólalnak fel és tesznek is érte.

A képviselő arról is beszélt, hogy Kárpátalján járva saját szemével látta a gyászoló településeket és a katonasírokkal teli temetőket, amelyekben magyar férfiak is nyugszanak. Elmondása szerint idősektől, anyáktól és feleségektől is kétségbeesett beszámolókat hallott arról, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a férfi családtagok távollétében.

Ferenc Viktória arra is kitért, hogy jogtalan besorozások következtében olyanokat is a frontra visznek, akik egyébként mentesülnének a katonai szolgálat alól, vagy halasztással rendelkeznek. Hozzátette: egyre több beszámoló érkezik szerinte ilyen esetekről, valamint súlyos, rendszerszintű emberi jogi jogsértésekről.

A politikus bírálta az európai döntéshozókat, akik szerinte hallgatnak ezekről az esetekről. Hangsúlyozta: Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatában a koppenhágai kritériumok alapján a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása követelmény.

„Ha Ukrajna lakossága valóban olyan fontos önöknek, mint ahogy mondják, akkor itt az ideje, hogy a béke érdekében cselekedjenek" – fogalmazott Ferenc Viktória.