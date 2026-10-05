ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.82
usd:
328.25
bux:
141872.44
2026. október 5. hétfő Aurél
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
gyerekek énekelnek nyári tábor kirándulás mellény
Nyitókép: Pixabay

Folytatódik a Határtalanul! program

Infostart / MTI

Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul! program, és a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására is elérhető egy pályázat – közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hétfőn az MTI-vel.

A közleményben kiemelték: a hétfőn közzétett mindkét pályázat a magyarországi és külhoni magyar közösségek kapcsolatainak erősítését és közös kulturális örökségük megőrzését szolgálja. A pályázatokat a minisztérium magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. hirdette meg.

A Határtalanul! program – amelyben a hetedik évfolyamos diákok, valamint a hat- és nyolcévfolyamos képzés megfelelő évfolyamain tanulók vehetnek részt – lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok személyes tapasztalatokat szerezzenek a határon túli magyarság életéről, megismerjék közös történelmünk és kulturális örökségünk emlékeit, és közvetlen kapcsolatokat alakítsanak ki a külhoni magyar fiatalokkal – írták.

A diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Szlovénia és Horvátország magyarlakta területeire látogathatnak el legalább kétéjszakás tanulmányi kirándulásokon.

A tájékoztatás szerint a Határtalanul! programot kétmilliárd forint keretösszeggel írták ki, pályázatonként egy- és hétmillió forint közötti, vissza nem térítendő támogatás igényelhető, kötelező önrész nélkül. Az elszámolható költségek akár teljes egészében finanszírozhatók a támogatásból, amelyet a nyertes pályázók egy összegben, százszázalékos előlegként kapnak meg.

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a tárca első alkalommal hirdeti meg a Határon túli elektronikus sajtó támogatása című pályázatot, amely transzparens kereteket teremt a külhoni magyar nyelvű média támogatására. Az új rendszer a korábbi, egyedi döntéseken alapuló gyakorlat helyett nyílt pályázati konstrukcióban, szervezett és kiszámítható módon biztosít forrást a Kárpát-medencében működő magyar nyelvű vagy magyarul is szerkesztett elektronikus sajtó számára – közölte a minisztérium.

A támogatás egyszerre járul hozzá a szerkesztőségek működéséhez, új tartalmak létrehozásához, valamint ahhoz, hogy a külhoni magyar közösségek élete, értékei és ügyei nagyobb nyilvánosságot kapjanak – jelezték.

A pályázatra 200 millió forintos keret áll rendelkezésre, amelyből egy pályázó 4 millió és 30 millió forint közötti, vissza nem térítendő támogatást igényelhet, kötelező önrész nélkül – ismertették.

Hozzátették: a forrás a szerkesztőségek működése mellett olyan új tartalmak elkészítésére is fordítható, amelyek többek között a külhoni magyar közösségek és szervezeteik életével, a kisebbségi jogok érvényesülésével, a helyi gazdasági folyamatokkal, az örökségvédelemmel vagy a perifériára szorult csoportok helyzetével foglalkoznak.

A támogatott tartalom lehet tényfeltáró cikk, terepmunkára épülő anyag, videóriport, podcast vagy más szerkesztőségi formátum. A felhívásra a feltételeknek megfelelő szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, ausztriai és kárpátaljai székhelyű szervezetek, illetve jogi személyiségű vállalkozások pályázhatnak.

Mindkét pályázatra keddtől november 6-án 14 óráig nyújtható be jelentkezés elektronikus úton, a nemzetpolitikai informatikai rendszerben (NIR). A Határtalanul! program megvalósítási időszaka 2027. augusztus 31-ig, a Határon túli elektronikus sajtó támogatása pályázaté pedig november 20-tól 2027. november 20-ig tart.

A pályázati felhívások a

https://kormany.hu/dokumentumtar/hatartalanul-2026-tanulmanyi-kirandulas-hetedikeseknek,

valamint a https://kormany.hu/dokumentumtar/2026-evi-hataron-tuli-elektronikus-sajto-tamogatasa-cimu-palyazati-kiiras

oldalon érhetők el – áll a közleményben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Folytatódik a Határtalanul! program

kirándulás

iskolások

minisztérium

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

Mikor kezdődött Pesten a tőzsdei kereskedés és milyen papírokat jegyeztek egykoron? Hogyan hatott a börze a századforduló gazdaság fejlődésére, és miként teljesített a magyar tőzsde nemzetközi összevetésben? S egyáltalán: milyen pénznemben bonyolították az adásvételeket Magyarország történetének különböző korszakai során?
VIDEÓ
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.06. kedd, 18:00
Brenzovics László
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentették: idegtudományi áttörésért járt az idei orvosi-élettani Nobel-díj

Bejelentették: idegtudományi áttörésért járt az idei orvosi-élettani Nobel-díj

Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapja idén az orvosi-élettani Nobel-díjat a fényérzékeny ioncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseikért - jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége a vénasszonyok nyarának: brutális lehűlés és kiadós eső érkezik

Vége a vénasszonyok nyarának: brutális lehűlés és kiadós eső érkezik

Csütörtökön megérkezik a front, többfelé esővel és záporokkal, hétvégére pedig jó néhány fokkal lehűl az idő.

BBC
Business Sport Travel Science
No 10 insists RAF Fairford is safe after US withdraws bombers

No 10 insists RAF Fairford is safe after US withdraws bombers

US media reported a new threat led to the bombers being removed on Sunday, following an incident near the base last week.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 5. 19:37
Csendes Olivér: új országimázst építünk és megújítjuk a turisztikai szektor támogatását
2026. október 5. 18:55
Új dalokkal muzsikál majd a margitszigeti szökőkút, a hónap közepéig lehet szavazni
×
×