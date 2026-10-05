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Nyitókép: seksan Mongkhonkhamsao/Getty Images

Így vigyázott Dánia a népesség-nyilvántartási adatokra...

Infostart / MTI

Feltörték Dánia központi népesség-nyilvántartását, mintegy 8,8 millió ember adatai szivároghattak ki – jelentette be hétfőn a dán kutatási és digitalizációs minisztérium.

Illetéktelenek mintegy 8,8 millió, Dániában regisztrált személy nevéhez, címéhez és társadalombiztosítási számához fértek hozzá. A tárca közlése szerint vizsgálatot indítottak, de egyelőre nem tudni, kik lehettek az elkövetők.

Az incidens szeptember folyamán történt, és múlt hét végén a kiszivárgott adatok egy része nyilvánosságra kerülhetett.

Christina Egelund miniszter közleményében rendkívül súlyosnak nevezte az esetet, és biztosított afelől, hogy az érintett hatóságok nagy erőkkel igyekeznek feltérképezni az incidens körülményeit, és intézkedéseket vezetnek be annak érdekében, hogy a jövőben ilyen ne fordulhasson elő.

Dánia központi népesség-nyilvántartása 11 millió ember – az országban élők mellett az elhunytak és a külföldre költözöttek – adatait tartalmazza.

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