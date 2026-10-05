Több halottja van egy iskolabusz balesetének

A tájékoztatás szerint a halálos áldozatok egyike egy diáklány volt.

Grady Judd sheriff beszámolója szerint egy autó eddig ismeretlen okból a hétfő reggeli órákban áttért a szemközti sávba, és nekihajtott a busznak. A karambol következtében a busz egyik kereke felhasadt, aminek hatására szintén áttért a szemközti sávba tért le, ahol egy másik autóval is frontálisan ütközött, majd az oldalára fordult.

A busz Winter Haven városának középiskolájába tartott 37 diákkal, a sofőrrel és annak kilencéves kislányával. A hatóságok közlése szerint egy 10. osztályos diáklány és a balesetben érintett egyik autó utasa halt meg.

Több embert kórházba kellett szállítani, egy sérült állapota válságos.