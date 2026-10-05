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Egy amerikai B-52-es bombázó repülőgép.
Nyitókép: Unsplash

Kivonta bombázóit a Fairford támaszpontról az amerikai légierő

Infostart / MTI

A légibázis közelében történt incidens nyomán, melynek során a brit rendőrök őrizetbe vettek hat gyanúsan viselkedő férfit, az amerikai légierő visszahívta B-52-es, illetve B-1 és B-2 típusú hadászati nehézbombázóit.

Kivonta összes nehézbombázóját az amerikai légierő a nyugat-angliai Fairford légitámaszpontról.

A brit királyi légierő (RAF) tulajdonában lévő, de csaknem kizárólag az Egyesült Államok által használt bázison az iráni háború február végi kezdete óta az amerikai légierő számos B-52-es, illetve B-1 és B-2 típusú hadászati nehézbombázója állomásozott, és ezek a gépek bekapcsolódtak az Egyesült Államok és Izrael által indított iráni hadműveletekbe.

Az amerikai légierő vasárnap éjjel Londonban ismertetett bejelentése szerint ugyanakkor az összes stratégiai bombázót kivonták az angliai bázisról.

A tájékoztatás megfogalmazása szerint az Egyesült Államok légierejének bombázói világszerte rutinszerűen hajtanak végre műveleteket, és bár e műveletek biztonsága miatt az amerikai fegyveres erők nem adnak valós idejű beszámolókat a hadieszközök és az egyes alakulatok mozgásáról, "azt megerősíthetjük, hogy a Fairford támaszpontra telepített összes amerikai bombázó visszatelepült egyesült államokbeli állandó bázisaira".

Az amerikai B-1-es, B-2-es és B-52-es bombázókat üzemeltető személyzetek továbbra is készen állnak precíziós csapásmérésekre bármikor és bárhol a világon, beleértve az Egyesült Államok kontinentális területéről indított műveleteket – áll az amerikai légierő közleményében.

Az Egyesült Államok ennél részletesebben nem indokolta az amerikai nehézbombázók kivonását az angliai támaszpontról.

Az elmúlt egy hétben ugyanakkor a brit rendőrség az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat (Counter Terrorism Policing, CTP) által irányított akció keretében hat embert vett őrizetbe a Fairford támaszpont mellett, illetve Londonban.

Az ügy múlt vasárnap kezdődött, amikor az elsőként őrizetbe vett öt brit állampolgárságú, londoni lakhelyű férfit fegyveres rendőrök feltartóztatták a támaszpontnál, miután bejelentés érkezett arról, hogy a bázis felé három gyanús furgon közeledik.

A járműveket a brit hadsereg pokolgépek hatástalanítására és eltávolítására kiképzett tűzszerész egységei vizsgálták át, és bár robbanószerkezeteket nem találtak, a CTP tájékoztatása szerint „bizonyos mennyiségű benzint” lefoglaltak.

A hatodik, brit-iráni kettős állampolgárságú férfi csütörtöki őrizetbe vételről szóló tájékoztatásban Vicki Evans, a Scotland Yard főparancsnok-helyettese, az országos terrorizmusellenes rendőri tevékenység vezető koordinátora hangsúlyozta, hogy rendkívül összetett vizsgálat folyik, a rendőrség különleges osztagai több nyomozati szálat követnek és „minden lehetséges szemszögből” vizsgálják az ügyet, beleértve „valamely külföldi állam potenciális érintettségét”.

Vicki Evans nem említett országnevet, de Andy Burnham brit miniszterelnök előző nap a BBC rádiónak nyilatkozva közölte:

„erőteljes jelek” utalnak arra, hogy Iránnak „szerepe volt” a Fairford mellett történt incidensben.

Korábban a teheráni kormány közölte, hogy célponttá válik minden olyan külföldi légitámaszpont, ahonnan katonai repülőgépek szállnak fel Irán elleni támadások végrehajtására, Irán londoni nagykövetsége ugyanakkor éles hangú nyilatkozatban utasította vissza, hogy Teheránnak bármi köze lenne az angliai támaszpontnál történt incidenshez.

Az őrizetbe vett hat férfit szigorú korlátozások mellett szabadlábra helyezték, de folytatódik velük szemben a vizsgálat.

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