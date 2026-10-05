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A Győri Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki – a vád szerint - 2024 szeptemberében az általa vezetett gépjárművel a győri kórház sorompójának hajtott.
Nyitókép: Pexels.com

Nem mutatta meg a csomagteret, inkább áttörte a kórház sorompóját – videó

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A Győri Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki – a vád szerint – 2024 szeptemberében az általa vezetett gépjárművel a győri kórház sorompójának hajtott.

A vád szerint a férfi 2024. szeptember 25-én este az általa vezetett gépkocsival behajtott a győri kórház területére. Fél óra múlva a vádlott a gépkocsival kilépésre jelentkezett, de a zárt sorompó miatt meg kellett állnia.

A kijáratnál szolgálatot teljesítő biztonsági őr megkérte a vádlottat, hogy mutassa meg a gépkocsi csomagterét, ekkor a vádlott hátratolatott, megfordult. Pár perc elteltével, gépkocsival visszament a kijárathoz, nekihajtott a sorompónak, majd kihajtott a kórház területéről.

A vádlott ezzel a magatartásával 548 311 forint kárt okozott a kórháznak.

A járási ügyészség nagyobb kárt okozó rongálás bűntette miatt vádolta meg a férfit és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság közérdekű munka büntetésre ítélje.

A vádlott által elkövetett bűncselekményt a kórház térfigyelő kamerája rögzítette:

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