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Szivós Márton örül az első magyar gólnak a 2016-os riói nyári olimpia férfi vízilabdatornája A csoportjának 1. fordulójában játszott Magyarország - Szerbia mérkőzésen a Rio de Janeiró-i Maria Lenk Uszodában 2016. augusztus 6-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Szivós Márton lett az U20-as férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya

Infostart / MTI

Edzői pályafutása során első ízben irányít válogatott csapatot Szivós Márton, aki az U20-as férfi vízilabdázók szövetségi kapitánya lett.

„Meglepett a felkérés, nagyon örültem neki, óriási megtiszteltetés. Én ezt az egészet szolgálatnak tekintem" – idézte a magyar szövetség honlapja az új utánpótlás-kapitányt, aki évek óta irányítja az Endo Plus Service-Honvéd együttesét. A 2013-ban játékosként világbajnoki címet nyert Szivós jövő héten hétfőn és kedden vezényli az első tréningeket a Margitszigeten.

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Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
 
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Visszatért a jó hangulat a tőzsdékre

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