„Meglepett a felkérés, nagyon örültem neki, óriási megtiszteltetés. Én ezt az egészet szolgálatnak tekintem" – idézte a magyar szövetség honlapja az új utánpótlás-kapitányt, aki évek óta irányítja az Endo Plus Service-Honvéd együttesét. A 2013-ban játékosként világbajnoki címet nyert Szivós jövő héten hétfőn és kedden vezényli az első tréningeket a Margitszigeten.
Szivós Márton lett az U20-as férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Edzői pályafutása során első ízben irányít válogatott csapatot Szivós Márton, aki az U20-as férfi vízilabdázók szövetségi kapitánya lett.
Csendes Olivér: új országimázst építünk és megújítjuk a turisztikai szektor támogatását
Több halottja van egy iskolabusz balesetének
Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
Visszatért a jó hangulat a tőzsdékre
Ma reggel Ázsiában felemás hangulatú kereskedést láthattunk, különösen a japán tőzsde teljesített jól. A jó hangulat Európára is átragadt, ahol szintén felfelé vették az indexek az irányt és ezt a zárásig is megtartották. Idehaza különösen jól teljesített a Mol és a Telekom, emellett pedig megállt az OTP esése. Amerikában is jó a hangulat, miután estek az olajárak és a kötvényhozamok is. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Nagy változás jön az építőiparban: mától búcsút inthetünk ennek a szigorú korlátozásnak
Október 1-től már nem kell előzetesen bejelenteni a minisztériumnak több stratégiai építőanyag külföldre történő kivitelét.
Trump says 'threat' led US to pull bombers from RAF Fairford
The Pentagon confirmed on Sunday it had removed the B1 bombers from the base in England back to their home stations in America.