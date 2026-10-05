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Nyitókép: Getty Images/R_Tee

A forró nyár leleplezte, mi rejtőzik a svájci földek alatt

Infostart / MTI

Az idei aszályos nyár miatt előbukkant ókori romok segítettek a régészeknek egy svájci kanton római kori térképének újrarajzolásában.

A svájci Vaud kanton régészei drón segítségével készítettek felvételeket Aventicum – a római kori Helvetia egykori fővárosa – környékének mezőiről. A várost 2000 évvel ezelőtt alapították, miután Julius Caesar legyőzte a helyi törzseket. Az egykori Aventicum területén ma egy kisváros, Avenches áll.

Az ókori romok azért váltak láthatóvá a drónfelvételeken, mert a forró, csapadékszegény nyár miatt elszáradt a felszín alatt megbújó épületmaradványokat takaró növényzet. A felvételeken fürdők, utak, lakóépületek nyomai rajzolódtak ki, és feltehetően egy templom romjait is felfedezték.

Jordan Anastassov, Vaud kanton vezető régésze szerint az elmúlt 50 év leggazdagabb leletére találtak rá. A város sok olyan pontján is előbukkantak az ókori maradványok, ahol korábban nem folytak régészeti feltárások.

A régészek lila színnel jelölték a térképeken a leleteket. Az újrarajzolt térképen sikerült kitölteni a korábban üresen maradt területeket és kijavítani a korábbi téves jelöléseket.

A svájci régészcsoport arról is beszámolt, hogy folytatják a kutatómunkát.

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