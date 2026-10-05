Új dalokkal muzsikál majd a margitszigeti szökőkút, a hónap közepéig lehet szavazni

A választható ötven dal közül a húsz legtöbb szavazatot kapó kerül a műsorba. Ezekre a BKM Főkert együttműködő partnere, a Ganz Hydro Kft. hozza majd létre a vízjátékot a 2027-es nyári szezonra – olvasható a főváros portálján.

Szavazni ITT lehet, a listán mások mellett szerepel Taylor Swift, Billie Eilish, Beyonce, a Beatles, Beton.Hofi, Dzsúdló és a Carson Coma egy-egy dala is.

A szavazás nyomán a napi tizenegy órányi lejátszási lista egy része változik meg, és megmarad a

a gyerekdalos,

a komolyzenei és

a Budapest 150. születésnapjára készült szekció.

A Főkert korábbi tájékoztatása szerint október elsejétől többhetes felújítási munkák kezdődtek a zenélő szökőkútnál, egyebek mellett a hangfalakat és a multimédia-rendszer fő elemeit is kicserélik. A felújítás után rövid tesztüzem következik, és október végén téliesítik a szökőkutat.

Terveik szerint május elején indul majd az új dalokkal a megújult zenélő szökőkút.