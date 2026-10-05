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Elindult a margitszigeti zenélő szökőkút, amely naponta 11.00 és 21.00 óra között zenés fényjátékra adja elő megújult vízképét 2017. június 9-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Új dalokkal muzsikál majd a margitszigeti szökőkút, a hónap közepéig lehet szavazni

Infostart / MTI

Október 15-ig lehet szavazni arra, hogy tavasztól milyen dalok szerepeljenek a Margitsziget déli csücskében álló zenélő szökőkút műsorában – írták a fővárosi önkormányzat portálján.

A választható ötven dal közül a húsz legtöbb szavazatot kapó kerül a műsorba. Ezekre a BKM Főkert együttműködő partnere, a Ganz Hydro Kft. hozza majd létre a vízjátékot a 2027-es nyári szezonra – olvasható a főváros portálján.

Szavazni ITT lehet, a listán mások mellett szerepel Taylor Swift, Billie Eilish, Beyonce, a Beatles, Beton.Hofi, Dzsúdló és a Carson Coma egy-egy dala is.

A szavazás nyomán a napi tizenegy órányi lejátszási lista egy része változik meg, és megmarad a

  • a gyerekdalos,
  • a komolyzenei és
  • a Budapest 150. születésnapjára készült szekció.

A Főkert korábbi tájékoztatása szerint október elsejétől többhetes felújítási munkák kezdődtek a zenélő szökőkútnál, egyebek mellett a hangfalakat és a multimédia-rendszer fő elemeit is kicserélik. A felújítás után rövid tesztüzem következik, és október végén téliesítik a szökőkutat.

Terveik szerint május elején indul majd az új dalokkal a megújult zenélő szökőkút.

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