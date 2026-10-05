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Marco Rossi szövetségi kapitány a Magyarország - Finnország barátságos labdarúgó-mérkõzésen a Puskás Arénában 2026. június 5-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Élő: Ukrajna–Magyarország

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Ukrajna ellen játszik Nagyszombatban a magyar labdarúgó-válogatott.

A két csapat összeállítása. Ukrajna: Trubin – Zabarnij, Szarapij, Mihavko – Krupszkij, Nazarina, Ocseretko, Veleteny – Cihankov – Ponomarenko, Krasznopir. Magyarország: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Nagy Zs. – Schäfer, Vitális – Lukács D., Tóth A., Szoboszlai – Tóth M.

A hazai szurkolók kitütyülték a magyar himnuszt.

Az első öt percben az ukránoknál volt többet a labda, helyzet nélkül. A játékvezető engedi a kemény játékot.

Ocseretko a 10. percben 17 méterről a lécre bombázta a labdát, Tóth Balázs kicsit elnézte. Utána ellenben kapcsolt és hárított.

Szoboszlai kétszer is rosszul bikázta ki a labdát, emberbe, végül Ponomarenko a kapu mellé sarkalt.

Feszült a hangulat, különösen Szoboszlai perel a játékvezetővel.

Továbbra is az ukránok birtokolják a labdát.

Tóth Alex nagyon rosszul passzolt hátra, Ponomarenko helyzetbe került, Orbán azonban tanárian szerelt.

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magyar labdarúgó-válogatott

marco rossi

ukrán válogatott

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