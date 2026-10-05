Élő: Ukrajna–Magyarország

A két csapat összeállítása. Ukrajna: Trubin – Zabarnij, Szarapij, Mihavko – Krupszkij, Nazarina, Ocseretko, Veleteny – Cihankov – Ponomarenko, Krasznopir. Magyarország: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Nagy Zs. – Schäfer, Vitális – Lukács D., Tóth A., Szoboszlai – Tóth M.

A hazai szurkolók kitütyülték a magyar himnuszt.

Az első öt percben az ukránoknál volt többet a labda, helyzet nélkül. A játékvezető engedi a kemény játékot.

Ocseretko a 10. percben 17 méterről a lécre bombázta a labdát, Tóth Balázs kicsit elnézte. Utána ellenben kapcsolt és hárított.

Szoboszlai kétszer is rosszul bikázta ki a labdát, emberbe, végül Ponomarenko a kapu mellé sarkalt.

Feszült a hangulat, különösen Szoboszlai perel a játékvezetővel.

Továbbra is az ukránok birtokolják a labdát.

Tóth Alex nagyon rosszul passzolt hátra, Ponomarenko helyzetbe került, Orbán azonban tanárian szerelt.