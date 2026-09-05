Két páratlan, három páros – íme az ötös számai

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
Nyerőszámok:
- 3 (három)
- 14 (tizennégy)
- 22 (huszonkettő)
- 57 (ötvenhét)
- 76 (hetvenhat)
Joker: 849274
A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
Nyerőszámok:
Joker: 849274
Kapitány István gazdasági és energetikai tárcavezető szombaton bejelentette, hogy a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési program keretében a kormány 4+4 milliárd forint összegű kedvezményes hitelt és vissza nem térítendő támogatást folyósít mintegy 800, döntően mikro- és kisvállalkozás számára. Az úgynevezett 5+5 konstrukcióban minden érintett vállalkozás 10 millió forint extra forráshoz jut. A kabinet emellett az autópálya-koncesszió 35 éves szerződését is vizsgálni kezdi, Magyar Péter szerint ez lesz a kormány következő lépése a dohány- és kaszinó-koncessziók radikális átalakítása után. Kapitány István az autósokhoz is szólt: elmondása szerint a kormány olyan megoldásokon dolgozik az elszabaduló világpiaci árak közepette, amely a korábbi hatósági áras modellel szemben nem okoz készlethiányt, és nem kerül havonta több tízmilliárd forintba a költségvetésnek.
Na, vajon elvitte-e valaki a 2 milliárd 410 millió forintos főnyereményt a 36. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
The strikes come nearly a week after fighting between the US and Iran flared again following weeks of relative calm.