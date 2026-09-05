Két páratlan, három páros – íme az ötös számai

Kapitány István gazdasági és energetikai tárcavezető szombaton bejelentette, hogy a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési program keretében a kormány 4+4 milliárd forint összegű kedvezményes hitelt és vissza nem térítendő támogatást folyósít mintegy 800, döntően mikro- és kisvállalkozás számára. Az úgynevezett 5+5 konstrukcióban minden érintett vállalkozás 10 millió forint extra forráshoz jut. A kabinet emellett az autópálya-koncesszió 35 éves szerződését is vizsgálni kezdi, Magyar Péter szerint ez lesz a kormány következő lépése a dohány- és kaszinó-koncessziók radikális átalakítása után. Kapitány István az autósokhoz is szólt: elmondása szerint a kormány olyan megoldásokon dolgozik az elszabaduló világpiaci árak közepette, amely a korábbi hatósági áras modellel szemben nem okoz készlethiányt, és nem kerül havonta több tízmilliárd forintba a költségvetésnek.