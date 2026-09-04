Túl alacsony a vízszint, bezárni kényszerült a népszerű strand

A Csongrádi Körös-toroknál található strand nem üzemel a rendkívül alacsony vízállás miatt. A strand biztonságos üzemeltetése legfeljebb -200 cm-es vízállásig engedélyezett, most -211 cm a vízállás – írja közleményében a Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Start Szoc. Szövetkezet.

A hvg.hu cikke szerint a döntést azzal indokolták, hogy már nem tudják biztonságosan kihelyezni a fürdőzők biztonságát jelölő bójákat és egyben szabadon hagyni a hajózási útvonalat.

A jogszabályok szerint a hajózási útvonalon, illetve azok közelében szigorúan tilos fürdőzni.

A strandon nem áll rendelkezésre vízimentő-szolgálat, ezért a területen a fürdőzés kizárólag saját felelősségre történhet. A szövetkezet arra kér mindenkit, hogy fokozott óvatossággal tartózkodjon a vízben.

A strand hivatalos szezonzáró dátuma szeptember 15. lenne. Ha a vízállás engedi, újra kihelyezik a bójákat, és a vízimentő-szolgálat is működni fog.