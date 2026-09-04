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Nyitókép: Facebook/Csongrádi Körös-torok

Túl alacsony a vízszint, bezárni kényszerült a népszerű strand

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Annyira alacsony a vázállás a Körös-toroki strandnál, hogy be kell zárjanak. Fürdőzni csak saját felelősségre lehet.

A Csongrádi Körös-toroknál található strand nem üzemel a rendkívül alacsony vízállás miatt. A strand biztonságos üzemeltetése legfeljebb -200 cm-es vízállásig engedélyezett, most -211 cm a vízállás – írja közleményében a Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Start Szoc. Szövetkezet.

A hvg.hu cikke szerint a döntést azzal indokolták, hogy már nem tudják biztonságosan kihelyezni a fürdőzők biztonságát jelölő bójákat és egyben szabadon hagyni a hajózási útvonalat.

A jogszabályok szerint a hajózási útvonalon, illetve azok közelében szigorúan tilos fürdőzni.

A strandon nem áll rendelkezésre vízimentő-szolgálat, ezért a területen a fürdőzés kizárólag saját felelősségre történhet. A szövetkezet arra kér mindenkit, hogy fokozott óvatossággal tartózkodjon a vízben.

A strand hivatalos szezonzáró dátuma szeptember 15. lenne. Ha a vízállás engedi, újra kihelyezik a bójákat, és a vízimentő-szolgálat is működni fog.

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