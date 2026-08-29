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Egy vöröses-barnás sivatagi porfelleg az égen, szálló madarakkal.
Nyitókép: Unsplash

Időjárás: Afrikába ment Magyarország – de már látszik, mikor jön változás

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„Igazán afrikaivá vált időjárásunk” – hallhatjuk a HungaroMet videójában, ahol a sivatagi porra és a magas hőmérsékletre utalnak ezzel.

Folytatódik a meleg, jobbára száraz, szaharai porral dúsított idő, annak ellenére is, hogy egy gyenge hidegfront vonul át szombaton, de csak kevés helyen lehet csapadék. Még a jövő hét elején is kitart a hőség – írja a várható időjárásról a met.hu.

Az éjszaka második felétől északnyugat felől szakadozott frontális felhősáv érkezik, amely napközben délkelet felé tevődik, az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett szombaton is többórás napsütés valószínű.

Hajnaltól kevés helyen előfordulhat zápor, néhol zivatar.

A keleti, délkeleti, majd éjféltől az egyre nagyobb területen északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, olykor erős lökések kísérik. Elsősorban a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul, a szélvédett északi völgyekben lehet ennél hűvösebb az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 34 fok között valószínű, délkeleten lesz a legmelegebb.

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Kezdőlap    Belföld    Időjárás: Afrikába ment Magyarország – de már látszik, mikor jön változás

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