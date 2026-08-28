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Devigat, 2026. augusztus 27.Sártengerben álló házak egy elõzõ napi villámárvíz után a nepáli Nuvakot körzetben fekvõ Devigatban 2026. augusztus 27-én. A halálos áldozatok száma 289-re nõtt, 826 embert, azon belül több mint 520 turistát, köztük három magyart eltûntként tartanak nyilván.
Nyitókép: MTI/EPA/Narendra Sresztha

Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli áradás károsultjainak megsegítésére

Infostart / MTI

Szolidaritási akciót szervez a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz által okozott pusztítás károsultjainak megsegítésére. A szervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának igazgatója szerint egy ekkora volumenű természeti katasztrófa kármentési szakasza akár hetekig is eltarthat.

Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére – közölte a szervezet csütörtökön.

Rendkívüli erejű villámárvíz söpört végig szerda reggel Nepál és Kína határvidékén, a katasztrófában jelenlegi információk szerint legalább 162 ember meghalt, további 844-et eltűntként keresnek köztük – a Külügyminisztérium tájékoztatása szerint – két magyar turistát is.

Hozzátették, hogy a pusztító áradást feltételezések szerint egy földcsuszamlás váltotta ki:

a szűk hegyi völgyben kiáradó Bhotekoshi folyó a nepáli kormány tájékoztatása szerint 19 híd mellett 40 kilométernyi utat és 13 vízierőművet, valamint számtalan lakóingatlant sodort el, hatalmas pusztítást hagyva maga után.

Az Ökumenikus Segélyszervezet szolidaritását fejezi ki a bajbajutottak és az őket a helyszínen, emberfeletti küzdelemben segítők felé, melynek jegyében gyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására.

A segélyszervezet felhívással fordul a magyar lakossághoz, hogy amennyiben csatlakozni kívánnak az adománygyűjtéshez, úgy a www.segelyszervezet.hu oldalon bankkártyával, vagy átutalással a 11705008-20464565-ös számlaszámon „Nepál” megjelöléssel fejezzék ki szolidaritásukat a katasztrófa károsultjai felé – írták.

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